El sacerdote de Lanjarón organiza una cata solidaria de vinos con maridaje de quesos para recaudar fondos para la iglesia RAFAEL VÍLCHEZ La cata ha sido dirigida en el Hotel España por la sommelier Loli Cano, ganadora de la 'Nariz de Oro' en dos ocasiones celebradas en Burgos RAFAEL VÍLCHEZ LANJARÓN Viernes, 20 julio 2018, 09:33

Con el fin de recaudar fondos para el arreglo de la parroquia de Lanjarón, el sacerdote titular, Antonio Jesús Heredia, ha organizado una cata solidaria de vinos con maridaje de quesos en el histórico Hotel España de Lanjarón, el preferido en su día por la familia García Lorca, y otras personalidades. Más de medio centenar de personas asistieron y abanaron cada una de ellas 10 euros a beneficio del arreglo de la parroquia que ya se ha llevado a cabo. Entre los asistentes se encontraba el empresario Antonio Chávez. La cata fue dirigida por la famosa sommelier de Burgos, Loli Cano, ganadora de la 'Nariz de Oro' en Burgos en 2008 y 2010.

El sacerdote titular de la parroquia de Lanjarón manifestó que «hemos puesto en marcha esta cata en uno de los salones del Hotel España para seguir recaudando fondos y poder pagar el total de la factura del arreglo de la iglesia: suelo, zócalos, altar mayor, sacristía, etcétera. Las obras, realizadas por una empresa de construcción de Lanjarón que se ha portado muy bien con nosotros y que también nos ha ayudado, han costado 46.000 euros y nos faltan 13.000 euros para pagar el total de la factura. En la víspera de la festividad de la Virgen del Carmen tuvimos la reapertura del templo después de las obras y tuvimos en la puerta un refresco y bocadillos para también recaudar fondos para la iglesia. Y como falta dinero tendremos que seguir haciendo cosas para recaudar fondos para el arreglo de la iglesia».

También indicó el sacerdote de Lanjarón que «los vinos que se han empleado en la cata son de la Bodega Cuatro Vientos de Murtas, uno de quesos para este evento ha sido de Burgos y lo ha traído la sommelier Loli Cano, y los otros dos quesos son de Lanjarón de la Quesería Venta del Chaleco. A todos, y a las mujeres que nos han ayudado en la cata, agradezco su colaboración».

La sommelier Loli Cano (que no ha cobrado nada por su trabajo) pertenece a la Asociación de Summilleres de Burgos. Al principio Loli regentaba un tiendecita pequeña de delicatessen y productos gourmet. También tenía vinos y otras cosas. Loli quiso aprender para poder enseñar a sus clientes los vinos se podían llevar para que saliesen contentos. Según Loli Cano, «yo realicé cursos y en el primero me dijeron que yo tenía buena nariz y buena memoria olfativa que es lo principal. Yo recordaba los aromas del campo del pueblo y de la casa de mi abuela, las manzanas debajo de la cama, las frutas en las camarillas, etcétera. Entonces, esa memoria se va guardando y cuando estoy catando vinos te recuerda aquello que viví. Más adelante, acabados los cursos, en 2008, me presenté al concurso 'Nariz de Oro' en Burgos y conseguir situarme en el primer puesto, ante 125 auténticos profesionales. También, he ganado el primer premio en este y otros concursos, entre ellos, catas a ciegas».

Loli Cano, acompañada de su amiga del alma Lola, que es de Béznar, se dedica a dar catas de vinos, cervezas, quesos…, para que la gente aprenda y disfrute de lo que hay sin engullir, sin comer de forma atropellada, para saber, conocer y sacar los matices del producto. Según esta sommelier, «los vinos de la Alpujarra no los conoce la gente de fuera y hay que venderlos más y mejor. Hay que saber venderlos mejor porque son estupendos. Los suelos de esta zona son muy buenos para obtener buenas cepas. En la Alpujarra, y en general en toda España, no sabemos vender nuestros productos: vinos, quesos o aceite. Parece ser, y no es así, que siempre es mejor lo que viene de fuera y no es cierto. Es verdad que Francia tiene más de 1.500 clases de quesos y este país saber vender, pero nosotros tenemos unos quesos, unos vinos y un aceite impresionantes, mejores que los de otras zonas, pero aquí en España no le damos el valor que se merecen. Para colmo, muchas uvas de España se exportan a otros países y luego dicen los vinos son producidos en sus viñedos. Esa es la diferencia. España cuenta con una gastronomía estupenda y cada sitio es diferente pero lo que pasa es que nosotros no sabemos apreciarlos y darle el valor que se merecen como pasa en Italia y Francia, por ejemplo».