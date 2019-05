Robó 20 palomas en Padul y ahora puede ir cuatro años a la cárcel Las aves, preparadas para competir, estaban valoradas en 5.350 euros y fueron devueltas a sus dueños tras ser recuperadas CARLOS MORÁN Miércoles, 22 mayo 2019, 13:21

El próximo 7 de junio, un hombre se sentará en el banquillo de la Audiencia de Granada para ser juzgado por el presunto robo de veinte palomas. No eran aves comunes. Estaban preparadas para competir en concursos de 'mensajería aérea' y su valor ascendía a 5.350 euros, una cantidad nada desdeñable. En este sentido, la pena que reclama la Fiscalía Provincial de Granada para el procesado también es de peso: cuatro años de cárcel por la supuesta comisión de un delito continuado de robo con fuerza «en casa habitada».

Es decir, que si los jueces consideran que el encausado es culpable, tendrá que ingresar en prisión para pasarse una temporada a la sombra. Se da la circunstancia de que los animales, un botín proveniente de dos asaltos distintos, fueron devueltos a sus dueños por las fuerzas de seguridad. Si la pretensión del supuesto caco era comerciar con ellas, un extremo que el escrito de acusación del ministerio público no aclara, no tuvo tiempo de hacerlo: los agentes de la ley llegaron antes. Por lo demás, los propietarios de las palomas no reclaman nada.

Por la terraza

La primera sustracción de aves ocurrió la madrugada del 21 de febrero de 2016 en la localidad de Padul. Al amparo de la oscuridad, el supuesto delincuente entró en una casa del citado municipio, «accediendo a su interior por la terraza sin ocasionar desperfecto alguno», y se apoderó de doce palomas buchonas «destinadas a la competición», precisa la fiscalía.

La denominación 'buchonas' tiene su origen en la capacidad de estas aves para hinchar o abultar su buche de una manera muy llamativa. Existen un buen número de variedades distintas, pero la mayoría tienen unas características comunes: un gran tamaño y un peso considerable.

Segundo golpe

El segundo golpe también tuvo lugar en Padul dos meses más tarde, aunque, a diferencia del primero, el ladrón actuó por la mañana. «Con idéntico ánimo de obtener ilícito beneficio patrimonial (...)», saltó la valla que rodeaba una casa, «apoderándose de un total de ocho palomas buchonas destinadas igualmente a la competición», refiere el documento elaborado por la Fiscalía Provincial de Granada.

En total, 20 aves «con un valor» crematístico de «5.350 euros» y que fueron recuperadas «por la fuerza policial y entregadas a sus legítimos propietarios, quienes nada reclaman», agrega el escrito provisional de acusación del ministerio público.

Los «hechos relatados integran un delito continuado de robo con fuerza en casa habitada», una infracción que merece una condena de cuatro años de prisión, según el criterio de la fiscalía. El encausado ya tuvo problemas con la justicia en el pasado, aunque el escrito no tiene en cuenta esa circunstancia.