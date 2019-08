Quitar y poner calorías

¿Voley playa en plena vega granadina? Claro, no sabía que este deporte tiene tanta tradición en la localidad de Gójar. Me lo contó María Bolívar, concejala de Juventud, Deportes y Fiestas -ahí es nada- con la que quedé para ver los previos del torneo con más de dos docenas de parejas, femeninas y masculinas, que participaban los mayores -desde los dieciséis hasta cincuenta y tantos-, porque los pequeños habían competido por la mañana. Y es que la edad no es impedimento para quien quiere: «Mi padre hace atletismo y yo no lo pillo», me dijo la concejala. Su padre se llama Antonio Bolívar, para que conste.

Me quedó claro que Gójar es pionera en esta disciplina con una escuela con un centenar de participantes, en invierno en el pabellón y que, para aprovechar el buen tiempo, lo adaptaron a la modalidad playera, con arena. Como me decía el alcalde, José Joaquín Prieto, «estamos muy satisfechos», y le encantaría conseguir las infraestructuras para poder albergar competiciones de nivel. No les puedo decir quién ganó porque los partidos se iban a prolongar hasta altas horas de la noche. Participaban el técnico de Deportes del Ayuntamiento Jesús Reyes y algunos otros con el mismo apellido, porque esta afición ya ha creado auténticas sagas.

Coordinando y jugando estaban los monitores, Fran Maldonado, Fran Fernández y Judith Roldán a la que felicité al ganar su primer partido junto a Tania Muñoz.

No ha sido el voley playa el único deporte -aunque para mí sorprendente- que está llenando las jornadas festivas: una carrera popular, que se celebra hoy; tenis, petanca y algunas propuestas más como el pádel de los que sí sé los ganadores: José Molina, Álex Conesa, Aarón Plata o Víctor Amaro; y también Lucía Muñoz, María Pérez, Antonio Delgado y Víctor Reyes.

Es genial el ejercicio físico que quema calorías, algo que a los más peques de la casa les da igual porque con su energía ya las derriten. Así que ningún problema para degustar los churros con chocolate que se ofrecían en la plaza del Pino; pero había que jugar. Los participantes se colocaban frente a frente, se les tapaban los ojos y, seguro que ya lo han intuido, cada cual tenía que hacer llegar el churro a la boca contraria. No siempre se conseguía limpiamente. Pero eso era lo de menos.. Lo importante es que esta iniciativa del ayuntamiento patrocinado por la churrería MoMi nos hizo sonreír y consiguió llenar la plaza. «La colaboración del comercio, en estos casos o en la puesta en marcha del punto violeta es fundamental». Por cierto, les adelanto que en esta labor de educación por la igualdad, se está preparando un video muy interesante vinculado a la imagen de la mujer y que tiene que ver con el voley playa. No les cuento más.

Se lo deja a sus creadores, aunque agradezco a la concejala y diputada de Igualdad Mercedes Garzón -que nos acompañó en la visita a su pueblo del que se siente tan orgullosa- que me diera la noticia. Merce se marchaba con el alcalde -feliz de la puesta en marcha de la agrupación local de Protección Civil- a la cena para los mayores que prometía ser muy divertida. Me quedo con dos nombres más, el de Dolores Reyes que a sus noventa y muchos, tuvo el honor de realizar el alumbrado de las fiestas; y el de Javier Quiles, pregonero -me contaron que emocionó y mucho- de la hermandad de la Divina Pastora, una hermandad con mucha historia a la que me siento muy ligada y en deuda. Esa es otra historia.