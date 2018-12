Así quedarían los principales ayuntamientos de Granada si se repitieran los resultados del 2D en las municipales Sesión plenaria en el Ayuntamiento de Motril. / JAVIER MARTÍN En la mayoría de los pueblos del cinturón metropolitano se podría repetir el amplio crecimiento de votos que Ciudadanos y Vox ha experimentado en Andalucía SARAI BAUSÁN GARCÍA GRANADA Lunes, 3 diciembre 2018, 21:04

La mayoría de la población andaluza se vio sorprendida anoche por los resultados de las elecciones del 2 de diciembre, que se saldaron con una amplia subida de votos de Vox y, en menor medida, Ciudadanos, un un ligero bajón en Andalucía Adelante y una caída más significativa en PP y PSOE que deja un posible pacto de centro-derecha que sacaría a los socialistas del gobierno andaluz tras 36 años de mandato ininterrumpido.

Estas elecciones se presentaban como una especie de ensayo a lo que podría pasar en el territorio español cuando se convoquen elecciones generales. Y lo mismo se podría extrapolar a las próximas elecciones municipales. De mantenerse la intención de voto de forma similar a la vivida en estos comicios, la provincia de Granada experimentaría un descenso de concejales de PP y PSOe y aparecerían con fuerza los de Vox y Ciudadanos, en la mayoría de municipios sin anterior representación.

La formación que más votos recibiría en Maracena sería PSOE, aunque sufriría un gran descenso en comparación con el 2015, pues pasaría de tener once concejales a seis. El partido Maracena para la Gente, que se podría asemejar con Adelante Andalucía y que en las andaluzas ha pedido el voto para este último partido, se quedaría igual, con cinco concejales. La tercera fuerza política sería Partido Popular, con tres representantes, los mismo que logró en 2015. Ciudadanos, por su parte, lograría sumar tres nuevos concejales, pasando de los dos que tenía en la anterior legislatura a cinco. Vox aparecería en el mapa municipal con dos concejales cuando en la pasada legislatura no contaba con ninguna.

En Motril, la principal novedad vendría por la caída del Partido Andalucista, que en los anteriores comicios municipales, los del 2 de junio de 2015, obtuvo cinco concejales. En su lugar, estaría Andalucía Por Sí, que nació 2016, poco después de la desaparición del PA, aunque evitan ser identificado como continuadores de la que fuera principal formación andalucista. Andalucía Por Sí obtendría un solo concejal. La formación de Izquierda Unida, que a las elecciones andaluzas fue junto con Podemos en la formación Adelante Andalucía, obtendría en conjunto con esta última formación cuatro concejales, uno más de los que consiguió en las anteriores municipales IU por separado. El PSOE se convertiría en la principal forma política del municipio y mantendría los siete concejales con los que cuenta en la actualidad. La mayor caída se experimentaría en el Partido Popular, que pasaría de 10 concejales y ser la formación principal a tener seis.

Empate entre PSOE, Ciudadanos y PP

En Albolote se produciría un empate de votos entre PSOE, Ciudadanos y Partido Popular, que recibirían cuatro concejales cada uno. En este caso, el PSOE perdería un concejal, PP dos y Ciudadanos sumaría dos. Por su parte, Adelante Andalucía perdería un concejal, pues pasaría de los cuatro que aglutinan IU y Ganemos Albolote a tres.

Ayuntamiento de Granada ¿Cómo quedaría el Ayuntamiento de Granada si se votara igual que el domingo en las próximas municipales?

Ciudadanos ha sufrido una amplia crecida en Ogíjares, donde es una de las dos fuerzas más votadas -junto con el Partido Popular- y pasa de un solo concejal a cuatro. En el caso del PP, habría que señalar que en Ogíjares están ese partido y Alianza Popular por Ogíjares (APPO), formada por miembros del Partido Popular escindidos y que actualmente es la fuerza más votada. Al no presentarte esta última formación a las elecciones andaluzas, no se puede saber el número de votos que tendría con exactitud, pero al sumar los de ambos partidos y compararlos con los recibidos por el PP este 2 de diciembre, se puede observar un gran descenso de concejales, pues pasarían de los diez que suman en conjunto actualmente a cuatro. En este caso, los socialistas no sufrirían ninguna alteración, pues mantendrían sus tres concejales. Adelante Andalucía también quedaría igual si comparamos los tres representantes que sacaría con los tres que aglutinan las formaciones Ahora Sí e Izquierda Unida-Ganemos para la Gente.

Vox aparece en muchos municipios

El Partido Socialista conseguiría en las próximas elecciones municipales cuatro concejales en Las Gabias, uno menos que el pasado año, mientras que el PP pasaría de cinco a cuatro. Ésta es una de las localidades donde Andalucía Adelante sumaría votos, pues pasaría de dos que aglutinan Ahora Sí y IU-Las Gabias para la Gente a tres. También mejoraría su posición Ciudadanos, que tendría un nuevo concejal -tendría cuatro en total- y Vox, que aparecería por primera vez en el consistorio con dos concejales.

El Ayuntamiento de Armilla estaría compuesto por el mismo número de concejales de Ciudadanos que del PSOE, que se convierten en las dos fuerzas más votadas con cinco concejales cada uno. Mientras que la formación naranja gana un concejal, los socialistas sufren una amplia caída y pierden cuatro. Tras estos se encontrarían el Partido Popular, que mantiene sus actuales cuatro concejales, y Adelante Andalucía, que sumaría uno a los aglutinados con Armilla para la Agente y Ahora sí. Unidos para defender Armilla, por su parte, no tendría representación y Vox aparecería por primera vez con tres concejales.

El partido que sufriría mayor caída en Loja es el PP, que pasa de diez concejales a seis, seguidos del PSOE, que pierde uno y se queda con ocho. Adelante Andalucía, por su parte, no sufre alteraciones y se mantiene con dos concejales. Ciudadanos y Vox viven un gran ascenso y suman tres y dos concejales, respectivamente. Ninguno tenía anteriormente representación en la institución municipal.

El partido que ha irrumpido con fuerza estas elecciones en Andalucía, Vox, también aparecería por primera vez en Guadix con dos concejales, mientras que Ciudadanos sumaría un concejal más al que ya tienen. PSOE, por su parte, pierde una silla en el Ayuntamiento y se queda son seis representantes, y PP pasa de los siete con los que cuenta a cinco. Adelante Andalucía, por parte, se quedaría igual -con dos concejales-.

Órgiva experimenta cambios casi idénticos al resto de los territorios de la provincia, pues se puede observar un ligero descenso en el PP y PSOE, donde ambos pierden un concejal y se quedan con tres y cinco representantes, respectivamente. Ciudadanos sumaría un representante y pasaría de tener uno a dos, y Vox llegaría por primera vez al gobierno municipal con un concejal. Adelante Andalucía quedaría con dos representantes, que se pueden comparar con los dos con los que cuenta actualmente la Agrupación de Electores Ganemos Órgiva.

Caída del PSOE en Baza

Por último, el PSOE caería con fuerza en Baza, donde pasaría de los doce concejales con los que cuenta en la actualidad a seis. El otro partido que perdería respaldo de los votantes sería PP, que pasaría de seis concejales a cinco. Vox, por su parte, irrumpiría por primera vez en el consistorio y lo haría con tres concejales. Ciudadanos, por su parte, que pasaría de un concejal a cinco. IU y Podemos pasarían a tener en conjunto dos concejales con Andalucía Adelante.