Pulianas aprueba su himno y bandera oficiales como dos nuevos símbolos identitarios

El Pleno del Ayuntamiento de Pulianas ha aprobado oficialmente el himno y la bandera del municipio, dos símbolos que reflejan la historia, la identidad y ... los valores de la localidad, según ha comunicado el consistorio. Con ello se refuerza el sentimiento de pertenencia y consolida la imagen institucional de Pulianas.

El alcalde de la localidad, Jose Antonio Carranza, ha subrayado la importancia de este acuerdo: «Con la aprobación del himno y la bandera damos un paso más para afianzar quiénes somos como pueblo. Estos símbolos representan nuestra historia, nuestras raíces y el orgullo de pertenecer a Pulianas».

La bandera, respaldada por un informe técnico especializado, incorpora los colores rojo carmesí, blanco y verde, elegidos por su vinculación directa con el entorno y la historia local: el rojo y el verde presentes en la tradición granadina y el blanco asociado a Sierra Nevada. El conjunto pretende reflejar las raíces del municipio y la identidad que Pulianas proyecta hacia el exterior. En su centro figura el escudo municipal, integrando así los principales símbolos representativos de la localidad. Desde el Grupo Municipal Socialista se destacó que no es solo un trozo de tela, «sino un reflejo auténtico de nuestra historia y cultura, un símbolo que nos une y nos representa ante el futuro».

El himno, compuesto por Bartolomé Pérez, anterior director de la Banda Municipal de Música de Pulianas, recoge en su letra diversas referencias históricas y culturales del municipio: su origen romano, la huella andalusí, su ubicación en la Vega y su tradición religiosa ligada a las imágenes patronales. El himno presenta una construcción musical clásica y accesible, diseñada para que las distintas agrupaciones locales puedan interpretarlo sin dificultad. «El himno no es solo una melodía, sino un símbolo que nos une y que hace pueblo», ha afirmado Jose Antonio Carranza, quien ha querido reconocer públicamente la labor del compositor.

Con esta aprobación, Pulianas consolida su identidad y reafirma su compromiso con la cultura y la historia local. Ambos símbolos se presentarán oficialmente en un acto institucional que se celebrará próximamente.