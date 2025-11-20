Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pulianas aprueba su himno y bandera oficiales como dos nuevos símbolos identitarios. Ayuntamiento de Pulianas

Pulianas aprueba su himno y bandera oficiales como dos nuevos símbolos identitarios

La bandera, respaldada por un informe técnico especializado, incorpora los colores rojo carmesí, blanco y verde, elegidos por su vinculación directa con el entorno y la historia local

Ideal

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:31

Comenta

El Pleno del Ayuntamiento de Pulianas ha aprobado oficialmente el himno y la bandera del municipio, dos símbolos que reflejan la historia, la identidad y ... los valores de la localidad, según ha comunicado el consistorio. Con ello se refuerza el sentimiento de pertenencia y consolida la imagen institucional de Pulianas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  2. 2 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  3. 3

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  4. 4 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  5. 5 La autovía a la Costa Tropical reabre por adelantado y ya se puede circular en dirección Granada
  6. 6 El antiguo Hotel Luz de Constitución se transforma en el nuevo Hotel Martina
  7. 7 Granada, elegido como segundo mejor destino de España para pasar la Navidad
  8. 8 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  9. 9

    Un dermatólogo alerta de los efectos del frío seco y la contaminación de Granada en la piel: «Ya empiezo a ver brotes»
  10. 10 La Granada que plantó la semilla de la democracia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pulianas aprueba su himno y bandera oficiales como dos nuevos símbolos identitarios

Pulianas aprueba su himno y bandera oficiales como dos nuevos símbolos identitarios