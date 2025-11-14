Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La concejala María Alarcón, nieta de María Robles, mostrando el panel expositivo de su abuela Rafael Vílchez

El pueblo granadino que rinde homenaje a María, su eterna vecina fallecida a los 104 años

También en el Ayuntamiento de Nigüelas se exponen, entre otras cosas, la vida y la fotos de otras 15 mujeres, ya fallecidas, para dar visibilidad a sus logros y aportaciones, honrando su memoria y pasado

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:57

Comenta

El Proyecto Huellas de Nigüelas organizado por la delegación de Bienestar Social, Igualdad y Familia de la Diputación de Granada homenajea las 'Huellas del Delantal ... de las Mujeres' de Nigüelas a través de un mural, una composición fotográfica con sus correspondientes biografías de las mujeres más representativas del pueblo, ya fallecidas. La intención final de este interesante proyecto es la de situar a estas 16 mujeres en el lugar que les corresponde, dando visibilidad a sus logros y aportaciones, honrando su memoria y legado. El mural, la exposición de delantales y la composición de biografías están teniendo mucho éxito. Todas las semanas la muestra expuesta desde el pasado año, recibe muchas visitas de dentro y fuera de Nigüelas.

