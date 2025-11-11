Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La concejala del Ayuntamiento de Nigüelas, Mari Carmen Alarcón (izquierda) y la primer teniente de alcalde María Lina Ortega, muestran una foto antigua de unas bordadoras de tul de su pueblo Rafael Vílchez

El pueblo granadino que se hizo famoso gracias a sus bellos bordados de tul

Nigüelas llegó a ser reconocido dentro y fuera de Andalucía por sus impresionantes trabajos artesanales de tul realizados por mujeres en grandes bastidores de madera para tensar el material y facilitar el bordado o la decoración

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:49

El pueblo de Nigüelas, situado en la comarca del Valle de Lecrín, estuvo asociado en otros tiempos con el bordado de tul, principalmente. En esta ... primorosa localidad con mucho encanto el bordado de tul fue una tradición muy arraigada. Según la muy activa concejala del Ayuntamiento de Nigüelas, Mari Carmen Alarcón López, «muchas mujeres de mi pueblo realizaron infinidad de bordados artesanales utilizando bastidores grandes de madera para sujetar el tul y rellenar los diseños con puntadas como punto cruzado, punto de pasta, bastillas y zurcidos. Este oficio se desarrolló especialmente a partir del siglo XIX en regiones como Granada y Cúllar Vega, y se utilizaba para decorar una gran variedad de objetos como manteles, ropaje de cuna, mantillas… aunque la producción a gran escala cesó a principios del siglo XXI», indicó.

