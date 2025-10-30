Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Celebraciónd e las fiestas en honor a Santiago Apostol en Saleres R. Vílchez

El pueblo de Granada que ha honrado a Santiago Apóstol con multitud de actividades

A lo largo de los tres días festivos se han organizado en el pueblecito de Saleres actividades para todas las edades, incluyendo actos religiosos y celebraciones, como conciertos verbenas, juegos, degustaciones y pasacalles

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Jueves, 30 de octubre 2025, 09:50

Comenta

El pueblo de Saleres, perteneciente al municipio de El Valle junto a Restábal y Melegís, en la comarca del Valle de Lecrín, ha celebrado durante ... tres días sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol. Hubo misas y procesiones, degustación de paella mixta elaborada por cocineros de la localidad alpujarreña de Ohanes, dianas y conciertos por la Banda los Viejos de Padul, los tradicionales pipotes, actuaciones del DJ Mary y el Dúo Voltaje, barra en la plaza, etcétera. Este pueblecito es un diamante en bruto. Algunas personas de otros países se han venido a vivir a él. Saleres está situado a 560 metros de altitud sobre el nivel del mar, en la margen derecha del Río Santo. Gonzalo Castillo Fernández, de Albuñuelas, es el organista del coro de la iglesia de Saleres. Le acompañó su señora Encarni. El coro interpretó música litúrgica para acompañar a la comunidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  2. 2 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  3. 3 Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
  4. 4 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  5. 5

    Empieza el derribo del edificio comercial frente a Trauma, donde se construirán 56 viviendas
  6. 6 Las horas críticas en las que se esperan fuertes tormentas en Granada este miércoles
  7. 7 Un terremoto de magnitud 4,2 y epicentro en el Mar de Alborán se deja sentir en Granada y Almería
  8. 8 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  9. 9 Estos son los 19 nuevos bomberos que amplían el cuerpo de Granada
  10. 10 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El pueblo de Granada que ha honrado a Santiago Apóstol con multitud de actividades

El pueblo de Granada que ha honrado a Santiago Apóstol con multitud de actividades