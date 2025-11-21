El pueblo de de Granada de 30 habitantes donde desaparecieron sus bares, tiendas, molinos y fábrica de aguardiente

La localidad de Alcázar, también llamada Alcázar de Venus, es una pedanía famosa por su belleza y ambiente relajado perteneciente al municipio de Órgiva. En ... 1850 llegó a tener con las cortijadas de Bargís 436 habitantes. También tenía ayuntamiento propio, dos molinos harineros que solo molían en invierno, otro molino de aceite y una fábrica de aguardiente. Los caminos eran de herradura, según el Diccionario de Madoz. Asimismo, en aquellos tiempos existían lobos que hacían bastantes daños, ganado lanar y cabrio, vacuno y mular necesario para las labores del campo. Abundaban la crianza de cerdos, gallinas, conejos de corral, palomas, perdices y liebres. En el término de Alcázar ahora existe una explotación de perdiz roja y cabra montes. Alcázar es un lugar con poca actividad, ideal para quienes buscan calma y un ambiente relajado. Esta sensación de tranquilidad se asocia con una menor densidad de población, una comunidad más unida y a menudo, un ritmo de vida más pausado en comparación con otros municipios.

Alcázar, cuando el campo se labraba en su totalidad, producía cebada, trigo, maiz, centeno, fruta, hortalizas, almendra, vino... Su iglesia está dedicada a la Virgen del Rosario y a San Antonio Abad. También, en otros tiempos tuvo sacerdote propio, alcalde y personal del ayuntamiento. El médico residía de Rubite y solo se desplazaba a Alcázar para atender las urgencias. Ahora en Rubite están censados 71 alcazareños aunque residen continuamente aproximadamente la mitad. Alcázar fue municipio independiente hasta que, entre 1925 y 1930, se fusionó junto con Bargís y Fregenite, recayendo la capitalidad municipal en el núcleo alcazareño. Más adelante, en 1973 Alcázar se anexionó a Órgiva, situada a casi una veintena de kilómetros de distancia. Su acceso, de cinco kilómetros de longitud, que parte desde la carretera Órgiva-Haza del Lino-Albuñol, donde existió la 'Venta de las Tontas', es estrecho con bastantes curvas y sin quitamiedos y barreras de seguridad. Desde Alcázar parte también un camino hacia Bargís y un carril donde pueden circular los vehículos hasta conectar con la carretera de Torvizcón. Antiguamente para el transporte se usaban animales como burros y mulos.

En la década de los cincuenta del pasado siglo sufrió Alcázar de Venus una significativa despoblación debido a la emigración. A pesar de todo Alcázar no se rindió. Las escuelas funcionaron hasta hace unos lustros. El agua potable, según algunos vecinos, no le merece confianza. Alcázar es el único pueblo de la zona de la Contraviesa y la Costa alpujarreña que no consume agua de La Balsa de la Contraviesa procedente del Río Trevélez. Ahora en este pueblo no existen tiendas ni bares. El médico acude tres veces a la semana al consultorio. Antiguamente se acercaban a las fiestas de Alcázar los turroneros y garbanceros de Notáez y los músicos de cuerda de Sorvilán que tocaban en el cabildo. Acudían a las fiestas dos hermanos, uno con un violín y el otro con una guitarra. Después, a los pocos años, empezó a ir también la hija de uno de ellos que tocaba muy bien la guitarra. Años después se sumó otro músico con un laúd.

El cura llevaba también antes las iglesias de Fregenite, Rubite, Olías y Bargís. El pan lo traían de Órgiva y Rubite. Mucha gente amasaba el pan en sus moradas. El último alcalde que tuvo Alcázar fue José Noguerol. En las escuelas hubo en otros tiempos más de 60 niños y niñas. Muchos venían andando desde sus cortijos. Cuando acabó la Guerra Civil fueron bautizados muchos niños con varios años de edad. La mayoría de la gente tuvo que marcharse a otros lugares para poder prosperar. Ahora muchas casas de este pueblo han sido rehabilitadas y en verano, días festivos y fines de semana la población aumenta. A este lugar acuden también senderistas de la Costa y de otros lugares. El pueblo de Alcázar esta marcado por sus orígenes en el periodo andalusí. Se sabe que estuvo ocupado en época musulmana. Posteriormente, en 1504, se repobló con familias castellanas. Hoy en día este lugar es también conocido por la crianza de perdices y cabras montesas. El pasado 31 de octubre, Alcázar de Venus celebró la Fiesta de la Castaña y la Noche de Halloween, con música, baile, sorteos, castañas asadas acompañadas con anís y otras cosas. La fiesta transcurrió de forma agradable. Acudieron personas de otras zonas, entre ellas, el concejal del Ayuntamiento de Órgiva, Leví Vicente Acosta Gómez.