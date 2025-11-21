Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El pueblo de de Granada de 30 habitantes donde desaparecieron sus bares, tiendas, molinos y fábrica de aguardiente

La localidad alpujarreña de Alcázar de Venus, que llegó a tener en otros tiempos 436 habitantes y varios servicios, ahora ronda los 30 residentes de forma continua, convirtiéndose así en la vida imagen de la Granada vaciada debido a su despoblación

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:11

La localidad de Alcázar, también llamada Alcázar de Venus, es una pedanía famosa por su belleza y ambiente relajado perteneciente al municipio de Órgiva. En ... 1850 llegó a tener con las cortijadas de Bargís 436 habitantes. También tenía ayuntamiento propio, dos molinos harineros que solo molían en invierno, otro molino de aceite y una fábrica de aguardiente. Los caminos eran de herradura, según el Diccionario de Madoz. Asimismo, en aquellos tiempos existían lobos que hacían bastantes daños, ganado lanar y cabrio, vacuno y mular necesario para las labores del campo. Abundaban la crianza de cerdos, gallinas, conejos de corral, palomas, perdices y liebres. En el término de Alcázar ahora existe una explotación de perdiz roja y cabra montes. Alcázar es un lugar con poca actividad, ideal para quienes buscan calma y un ambiente relajado. Esta sensación de tranquilidad se asocia con una menor densidad de población, una comunidad más unida y a menudo, un ritmo de vida más pausado en comparación con otros municipios.

