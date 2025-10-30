Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El panteón de Mecina Bombarón está integrado en el paisaje y muy bien cuidado. Rafael Vílchez

El pueblo de Granada con un cementerio de arquitectura tradicional

Los camposantos de Mecina Bombarón y Yegen, pertenecientes al municipio de Alpujarra de la Sierra, poseen terraos de launa en vez de tejas morunas para salvaguardar la manera de construir en muchos lugares de La Alpujarra

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:01

Los camposantos municipales de Mecina Bombarón y Yegen son un ejemplo de la arquitectura tradicional de La Alpujarra. En estos sagrados lugares se pueden apreciar ... elementos como muros encalados, arcos de medio punto, nichos y enterramientos en tierra y tejados a semejanza de terraos (tejados planos). El cementerio de Mecina Bombarón se construyó en 1901, hace 124 años. Anteriormente estuvo situado dentro y junto a la iglesia consagrada a San Miguel. El panteón de Mecina Bombarón está integrado en el paisaje y muy bien cuidado. Hace unos años, el Ayuntamiento, presidido por José Antonio Gómez, realizó unas obras para modificar los espacios con cubiertas planas para seguir el estilo típico alpujarreño.

