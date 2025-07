El pueblo de Granada que carece de contadores y solo cobra 6 euros al año por el agua

Rafael Vílchez Sábado, 5 de julio 2025, 11:10 Comenta Compartir

El Ayuntamiento del municipio alpujarreño de Válor, según su alcalde, Juan Antonio Sánchez Montoro (PP) cobra muy poco a los vecinos y vecinas por tener agua potable en sus viviendas. «En Válor se paga muy poco y esto debe corregirse. Válor carece de contadores de agua potable y solo paga cada casa la módica cantidad de seis euros al año más IVA. El que tiene un vehículo paga menos de cuarenta euros al año, en la mayoría de los casos. Por la basura y el alcantarillado se paga 77 euros al año. Entonces, aquí en Valor y los anejos de Mecina Alfahar y Nechite, recursos propios no tenemos y gastos sí que tenemos. Yo apuesto por instalar contadores de agua y subir un poco los impuestos. Aquí no se ha querido subir los impuestos como en otros lugares. Bajo mi punto de vista no puede seguir pagando 83 euros al año por el agua, la basura y el alcantarillado. La basura la venía recogiendo la empresa Hermacasti y nos cobraba algo más de 3.000 euros. Después se nos subió a casi 5.000 euros y como vimos que ya no podíamos asumir ese gasto, contratamos la recogida a un empresario de Válor porque ese servicio nos sale muchísimo más barato. Válor tiene 660 habitantes entre los trés pueblos y eso hace que tengamos más gastos como es lógico», ha manifestado.

La primera autoridad de Válor cree que «ya va siendo hora de instalar los contadores de agua potable y subir los impuestos municipales con moderación. También indicaré en otro orden de cosas, que nos hace mucha falta que nos ayude la Junta de Andalucía y la Diputación. Porque a Válor le hace falta arreglar el 'Puente de la Tableta' porque se está deteriorando; también existe una curva en la carretera, dirección Ugíjar, muy peligrosa que ya ha ocasionado varios accidentes de tráfico y tiene fácil solución ensancharla; el parque infantil que tenemos es tercermundista, instalado hace varias décadas, con todo roto, incluido el suelo, un proyecto que fue financiado cuando existía CajaGranada», ha señalado el regidor de Válor.

Según el alcalde de Válor «en el anejo de Nechite existe un barranco que cruza el pueblo y está totalmente abandonado y pudiera acarrear muchos daños a causa de una riada. Nosotros solicitamos a la Junta su limpieza y se nos denegó y ahora otra vez voy a solicitar esa limpieza a Medio Ambiente haber si esta vez tengo más suerte y se puede poner en valor y con más seguridad el barranco de Nechite. En Mecina Alfahar también la Junta debería de actuar en la realización de un pasadizo paralelo al puente que existe, dirección a Mairena, para evitar el peligro y generar seguridad. Todo esto y otras cosas son importantes para Válor y lo sabe la Junta y la Diputación por activa y por pasiva. Yo creo que ya va siendo hora de que recibamos ayudas como las administraciones se las están dando a otros ayuntamientos, ni más ni menos. Yo me presenté para mejorar la calidad de vida de mis vecinos y vecinas pero me está costando mucho lograr ayudas, porque un Ayuntamiento como el de Válor las necesita para, y entre otras cosas, no siga perdiendo población», terminó diciendo Juan Antonio Sánchez.