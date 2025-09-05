Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fiesta de la Trilla en Monachil Ideal

El pueblo del Área Metropolitana que viste a sus vecinos de segadores en la tradicional Fiesta de la Trilla

Vecinos ataviados de época participarán este sábado, 6 de septiembre, en esta celebración con la que los campesinos antiguamente pisoteaban los cereales para separar el grano de la paja

C. L.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:34

Cientos de vecinos del municipio de Monachil participarán este sábado, 6 de septiembre, a partir de las 11,30 horas en la Fiesta de la Trilla, una tradición con la que la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Monachil y el Ayuntamiento volverán a recordar la forma en la que se recolectaba el cereal antes de las primeras cosechadoras.

La cita tendrá lugar en el Parque de los Aragones (previamente habrá un pasacalles que partirá del aparcamiento de la calle Huenes con vecinos ataviados de época), «y en ella muchos vecinos mayores que antiguamente trillaban enseñarán a los más jóvenes cómo lo hacían, además de exponer los antiguos aperos de labranza», explica la concejala de Cultura de Monachil, Mari Carmen Morales.

La trilla era antiguamente una fiesta que reunía a patrones y obreros, en la que los campesinos o los caballos, dependiendo de la zona geográfica, pisoteaban los cereales para separar el grano de la paja. Esta actividad perduró en España hasta los años 40, momento en el que comenzaron a aparecer las primeras trilladoras mecánicas.

«El año pasado, la asociación de vecinos y el Ayuntamiento recuperamos esta tradición con gran éxito, que este año esperamos volver a repetir», destaca el alcalde de la localidad, José Morales.

El encuentro incluirá también un pasacalles con acordeones y una degustación de migas a precios populares.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un siniestro de tráfico con un fallecido obliga a cerrar un carril y provoca grandes atascos en la GR-30
  2. 2

    El Gobierno cerrará al tráfico un tramo de la A-44 hasta finales de diciembre por las obras del viaducto de Rules
  3. 3

    La Alhambra estrena el Carmen de los Porcel, donde irá el museo Amazigh
  4. 4 Las 3 rutas y el pequeño monumento de Granada que enamoraron al actor Luke Evans: «Está deseando volver»
  5. 5 El niño sorprendido con un revólver, cartuchos y droga llevaba un libro de Pablo Escobar
  6. 6

    El Covirán cierra el fichaje del escolta dominicano Jassel Pérez
  7. 7

    «Voy a bajar en calzoncillos con una escopeta y te voy a matar»
  8. 8 Descubre en autobús el patrimonio del Área Metropolitana
  9. 9 Detenida una camarera por gastar 1.300 euros en compras online con los datos de la tarjeta de un cliente
  10. 10 Muere Giorgio Armani, el creador de la moda urbana y contemporánea, a los 91 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El pueblo del Área Metropolitana que viste a sus vecinos de segadores en la tradicional Fiesta de la Trilla

El pueblo del Área Metropolitana que viste a sus vecinos de segadores en la tradicional Fiesta de la Trilla