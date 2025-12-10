El PSOE exige al PP en Diputación «transparencia en la gestión y que cumpla con las mociones aprobadas de las que no se sabe nada»

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha exigido al gobierno del PP en esta institución «transparencia en la gestión y que cumpla con ... las decenas de mociones aprobadas en pleno que no han ejecutado y de las cuales no se sabe nada, a pesar de que repercuten en el desarrollo de la provincia y en las necesidades de los municipios».

El diputado provincial Paco Cuenca ha afeado al gobierno de Francisco Rodríguez su «falta de respeto» a la institución provincial «por esta situación a la que se suma las numerosas preguntas sin contestar» que formula el grupo socialista, especialmente aquellas relacionadas con dietas, viajes o el acuerdo con Iberia del que «no se sabe absolutamente nada, mientras el aeropuerto está sin vuelos por la mala gestión del PP».

Asimismo, Cuenca ha aludido a lo que ocurre con los presupuestos de la Diputación. «No puede ser que en a lo largo de 2025 hayan realizado más de 70 modificaciones de crédito, lo que demuestra que las cuentas quedan para nada», ha censurado.

El socialista, que ha reivindicado «el trabajo propositivo del grupo socialista en la Diputación en favor del progreso y el impulso de la provincia y de sus municipios», ha lamentado que el gobierno del PP «no ejecute los presupuestos y haga lo que le parezca con las partidas presupuestarias».

En ese contexto, Cuenca ha reiterado su reclamación al PP para que «gobierne con transparencia y trabaje dedicándose a los pueblos pequeños y no a esa estructura de interés particular a la que nos tiene acostumbrados».

«El objetivo principal de la Diputación debe ser la atención a los ayuntamientos para dar respuesta a las demandas y reivindicaciones de los municipios y contribuir a la mejora de servicios y de oportunidades, así como al bienestar de la ciudadanía algo que, en los más de dos años de gobierno del PP, hemos echado en falta», ha concluido.