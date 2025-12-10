Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El diputado provincial Paco Cuenca . Ideal

El PSOE exige al PP en Diputación «transparencia en la gestión y que cumpla con las mociones aprobadas de las que no se sabe nada»

Paco Cuenca reivindica el «trabajo propositivo del PSOE en la Diputación» y censura que el equipo de gobierno «deje preguntas sin contestar y haga lo que quiera con los presupuestos»

Ideal

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 13:08

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha exigido al gobierno del PP en esta institución «transparencia en la gestión y que cumpla con ... las decenas de mociones aprobadas en pleno que no han ejecutado y de las cuales no se sabe nada, a pesar de que repercuten en el desarrollo de la provincia y en las necesidades de los municipios».

