'Proyecto Hombre Granada' lanza un crowdfunding para reformar uno de sus centros

Viernes, 28 diciembre 2018

Rehabilitar, ayudar, seguir y amparar a personas. Ese es el objetivo que persigue continuamente Proyecto Hombre y por eso su trabajo incansable necesita del apoyo de la sociedad. Aprovechando esa circunstancia, Proyecto Hombre Granada ha iniciado una búsqueda de fondos para reformar uno de sus centros.

'Construyendo vidas' es el nombre con el que se ha bautizado a la campaña de crowdfunding que se ha puesto en marcha. La misma persigue recaudar dinero para poder mejorar el centro que esta comunidad tiene en el municipio granadino de Huétor Santillán. En concreto, la meta es obtener 60.000 euros en fondos que sirvan para hacer de este centro un lugar más accesible, funcional, ecológico, moderno y acogedor.

Con el apoyo de las diócesis de Guadix y Granada, Proyecto Hombre ha lanzado esta campaña haciendo uso de una cuenta bancaria en el Banco Santander en la que cualquier persona puede hacer su aportación: ES65 0049 6729 2920 1621 7326. Basta con hacer el ingreso indicando en el concepto lo siguiente: «Donativo CVidas + Nombre y Apellidos + DNI/NIF».

No es el único camino, también es posible colaborar en la reforma de este centro a través de la plataforma 'Goteo'. Próximamente estará disponible dicho crowdfunding a través de este enlace. No en vano, lo que Proyecto Hombre persigue es «hacer de nuestra Comunidad un lugar mejor. No queremos que sea sólo un edificio, queremos que sea un hogar, donde todas las personas, sin excepción, tengan la segunda oportunidad que merecen».