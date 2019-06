Una protectora de animales de Órgiva denuncia el robo de cuatro perros Los hechos tuvieron lugar el 12 de junio cuando la valla del refugio apareció rota y sin los canes dentro del recinto ÁLVARO LÓPEZ GRANADA Lunes, 17 junio 2019, 17:45

Una protectora de animales de Órgiva llamada 'NoMaypa' ha denunciado el robo de cuatro perros. Según fuentes consultadas, los animales habrían sido sustraídos después de que la valla que rodea el recinto fuese rota con el fin de robar a los animales. Los hechos, ya denunciados ante la Guardia Civil, tuvieron lugar el pasado 12 de junio.

De acuerdo con la denuncia de la protectora, ese día se encontraron que la valla había sido destrozada con ayuda de herramientas. Un hecho que no les resultó nuevo porque admiten haber sido víctimas de este tipo de actos desde que abrieron el refugio hace un año. Sin embargo, esta vez no solo la valla estaba rota sino que no estaban los cuatros perros a los que cuidan. Los cuatro canes son machos, están esterilizados y cuentan con chip.

En la protectora de animales sospechan de que el robo y la destrucción de la valle podría ser obra de la misma persona que ha realizado tales desperfectos en las instalaciones en los últimos meses. Según explican a IDEAL fuentes del refugio, los vecinos no querían que se instalaran allí y han estado presionando al Ayuntamiento de Órgiva para que tuvieran que cerrar. Un extremo que no ha sucedido al estar dentro de la legalidad.

Con cualquier información sobre los perros se puede llamar a este número: 681691332