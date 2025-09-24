El PP pide explicaciones por «compras de más de 120.000€ del alcalde de Benalúa a la ferretería de su cuñado» El portavoz del PP de Benalúa, Arturo Vergara, reclama los expedientes de compra que, según la información recabada, «carecen de la función fiscalizadora de la intervención municipal»

Ideal Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:26 Comenta Compartir

El portavoz del PP de Benalúa, Arturo Vergara, reclamado al alcalde y diputado provincial socialista de la localidad, Manuel Martínez, que aclare con urgencia por qué, a lo largo de tres años, el ayuntamiento realizó compras por valor de 121.638,44 euros al negocio de ferretería de su cuñado «una cifra muy elevada que merece ser aclarada».

Según consta en un informe del secretario municipal, «el importe total de las facturas abonadas a este establecimiento ascendió a 56.002,89 euros en 2022, 53.501,35 euros en 2023 y 12.134,20 euros en el año 2024, el último del que se tienen datos».

«Hoy pedimos al alcalde que nos facilite a este grupo toda la información y los expedientes relativos a estos pagos», defiende Vergara.

Para el portavoz popular, «se trata de un asunto cuanto menos llamativo que requiere respuestas inmediatas y la máxima transparencia por parte de nuestro ayuntamiento».

«Vamos a solicitar toda la documentación», ha añadido señalando que, según la información recabada, estas facturas no habrían contado con la función fiscalizadora de la intervención municipal «lo que agrava aún más esta situación».

«Queremos conocer en detalle en qué se ha utilizado el dinero público de todos los vecinos y el porqué de manera reiterada se ha contratado con este negocio vinculado familiarmente al alcalde y diputado provincial socialista», por lo que ha subrayado que el Grupo Popular en el ayuntamiento de Benalúa solicitará formalmente toda la documentación completa de las operaciones por parte del consistorio con la ferretería, así como todos los informes que amparen dichas contrataciones.

«Los vecinos de Benalúa merecen saber si se ha actuado de manera correcta con criterios de legalidad, igualdad de oportunidades y transparencia».