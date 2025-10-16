«Yo he pilotado la decisión de dejar la alcaldía tras dos años de reflexión»

Después de 14 años seguidos como alcalde de Loja, Joaquín Camacho, puso fin a esta etapa este miércoles. Dimitió, dejó su acta de concejal y ... cambió su rumbo tras cerrar la puerta de la alcaldía. Ahora, tras la tormenta de las primeras horas, cuenta a IDEAL por qué ha decidido dejar de ser el regidor de los lojeños.

Según expresa Camacho, ahora ya como exalcalde, este paso decisivo ha sido «una cuestión personal» y que, aunque no se estile, «él ha tomado la decisión de dimitir». «Esta decisión la he pilotado yo. Ni me la han impuesto ni es una huída porque el que me conoce sabe que yo no huyo».

El que ha sido regidor de Loja durante todos estos años asegura que dejar la alcaldía está más que meditado. «Ha sido algo sobre lo que he reflexionado mucho. Llevo dos años pensándolo y lo hago para que tome impulso el proyecto».

Camacho asegura que es por el bien del proyecto del PP en Loja el dar este paso al lado y quedarse como senador. Sobre la crisis de gobierno, dice que es y ha sido «inexistente», que «tan solo ha sido la decisión personal de alguien que ha querido destruir en vez de construir y que no ha hecho las cosas por los cauces correctos», explica en referencia a la dimisión de Antonio Campaña como concejal del PP.

Según Joaquín Camacho el PP seguirá «con 13 concejales» cuando la mayoría absoluta son 11, algo que por lo tanto «no creará ninguna inestabilidad». Sobre la duplicidad de cargos garantiza que «nunca le ha quitado a la alcaldía para echarle al Senado pero sí le ha restado a su familia», algo que no quiere que vuelva a pasar. «He tenido desgaste, esto nunca ha sido una balsa de aceite, ni en los comienzos ni ahora», resume el exalcalde lojeño.

Por el proyecto de Loja

Desde este miércoles, los abrazos se suceden por la calle, y también la pregunta continua de por qué lo ha dejado. «No me ha quitado nadie ni me ha ido por la situación política de la dimisión de un concejal. Ha sido una decisión mía por el proyecto de mi pueblo», remarca.

«Hay mucha gente que me ha agradecido la entrega durante estos años. Hay una mayoría silenciosa que me respalda porque me han visto actuar con honradez y humildad», expresa Joaquín Camacho.

Como nuevo alcalde deja a Joaquín Borrego, amigo desde la infancia, y compañero de trabajo como concejal durante estos 14 años. Él, Camacho seguirá ayudando en lo que haga falta. «Me voy con la satisfacción de haber hecho las cosas de manera honesta y me van a tener en todo para colaborar», concluye el exregidor de Loja.