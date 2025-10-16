Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Última investidura de Joaquín Camacho, su tercera mayoría absoluta. Ideal

Cambio de alcalde en Loja

«Yo he pilotado la decisión de dejar la alcaldía tras dos años de reflexión»

El exalcalde de Loja, Joaquín Camacho, explica su marcha: «Aunque aquí no dimita nadie, yo sí. Quiero darle un impulso al proyecto de esta manera»

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:10

Después de 14 años seguidos como alcalde de Loja, Joaquín Camacho, puso fin a esta etapa este miércoles. Dimitió, dejó su acta de concejal y ... cambió su rumbo tras cerrar la puerta de la alcaldía. Ahora, tras la tormenta de las primeras horas, cuenta a IDEAL por qué ha decidido dejar de ser el regidor de los lojeños.

