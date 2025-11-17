Una persona atrapada y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
Un helicóptero medicalizado se desplaza la zona donde hay un conductor con una herida en la cabeza y la carretera ha sido cortada en dirección Málaga
Granada
Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:28
Accidente de gravedad en la A-92, a la altura del municipio de Loja. Una persona ha quedado atrapada tras la colisión entre dos turismos, ... los cuales han quedado volcados sobre la vía tras el impacto. Según informa el servicio de emergencias 112 Andalucía, un helicóptero medicalizado se dirige a la zona para la posible evacuación de un conductor que habría resultado herido de gravedad en la cabeza.
En principio, la persona que ocupaba el otro vehículo ha podido salir por sus propios medios, según informan fuentes de emergencias a este periódico. Hasta la zona se han desplazado Bomberos de Loja, varias unidades medicalizadas y Guardia Civil de Tráfico.
Los coches implicados han quedado volcados en la vía, en concreto en el kilómetro 172 de la A-92, lo que ha obligado a cortar los dos carriles de la carretera en sentido Málaga.
