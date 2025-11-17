Una persona atrapada y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja

Accidente de gravedad en la A-92, a la altura del municipio de Loja. Una persona ha quedado atrapada tras la colisión entre dos turismos, ... los cuales han quedado volcados sobre la vía tras el impacto. Según informa el servicio de emergencias 112 Andalucía, un helicóptero medicalizado se dirige a la zona para la posible evacuación de un conductor que habría resultado herido de gravedad en la cabeza.

MÁS INFORMACIÓN Un hombre de 37 años roba cien paquetes de mensajería aún por entregar en un trastero de Granada

En principio, la persona que ocupaba el otro vehículo ha podido salir por sus propios medios, según informan fuentes de emergencias a este periódico. Hasta la zona se han desplazado Bomberos de Loja, varias unidades medicalizadas y Guardia Civil de Tráfico.

Los coches implicados han quedado volcados en la vía, en concreto en el kilómetro 172 de la A-92, lo que ha obligado a cortar los dos carriles de la carretera en sentido Málaga.