Accidente en la A-92 con vuelco de vehículos. IDEAL

Una persona atrapada y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja

Un helicóptero medicalizado se desplaza la zona donde hay un conductor con una herida en la cabeza y la carretera ha sido cortada en dirección Málaga

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:28

Comenta

Accidente de gravedad en la A-92, a la altura del municipio de Loja. Una persona ha quedado atrapada tras la colisión entre dos turismos, ... los cuales han quedado volcados sobre la vía tras el impacto. Según informa el servicio de emergencias 112 Andalucía, un helicóptero medicalizado se dirige a la zona para la posible evacuación de un conductor que habría resultado herido de gravedad en la cabeza.

