Padul lanza una campaña contra las agresiones sexistas en sus fiestas La iniciativa repartirá abanicos y carteles con mensajes no sexistas entre las diferentes casetas y chiringuitos anexos al recinto ferial EFE GRANADA Jueves, 27 septiembre 2018, 10:44

El Ayuntamiento de Padul, con la Oficina de Información a al Mujer y la Diputación, han reeditado una campaña contra las agresiones sexistas en sus fiestas, que se celebran hasta el próximo domingo, en la que se recalca que «no es no, pero si no se dice sí, también es no«.

La iniciativa repartirá abanicos y carteles con mensajes no sexistas entre las diferentes casetas y chiringuitos anexos al recinto ferial, con frases como «Yo decido el cuándo, dónde y con quién. En las fiestas y en tu vida, siempre respeta. ¡No a las agresiones sexistas!«.

La diputada de Igualdad y Juventud, Irene Justo, y el alcalde de Padul, Manuel Alarcón, ente otros, han presentado la iniciativa este jueves para recordar a la población la necesidad de disfrutar de unas fiestas desde el respeto y la no violencia.

Alarcón ha recalcado la importancia de prevenir y combatir las agresiones sexistas, sobre todo en días festivos, y de promover actitudes de respeto y convivencia.

«Uno de los principales mensajes que queremos transmitir es el de respeto y el de concienciación entre todos, de que no todo vale«, ha subrayado el alcalde.

El material que se repartirá durante las fiestas, con los jóvenes como público objetivo, contiene mensajes como «No es No, pero si no se dice Sí, también es No» y otras frases que subrayan la diferencia entre incomodar y ligar, acosar y agredir.

La campaña servirá además para informar a la ciudadanía de los números de teléfono disponibles en caso de que se produzca alguna agresión.