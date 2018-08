El PP de Órgiva ofrece su sede a la Guardia Civil Esta formación política ha presentado también una moción para que el solar que iba a ser destinado a nuevos juzgados le fuera entregado a la Benemérita para que construya un nuevo cuartel «porque el actual se encuentra en pésimas condiciones de habitabilidad» RAFAEL VÍLCHEZ Miércoles, 1 agosto 2018, 11:03

El Partido Popular de Órgiva ha ofrecido al capitán jefe de la Quinta Compañía de la Guardia Civil, con sede en Órgiva, sus instalaciones para que puedan disponer de ellas el tiempo que consideren oportuno para realizar su labor hacia los ciudadanos. Esta decisión se la ha hecho saber el PP a la Guardia Civil mediante un documento que le ha sido entregado por el concejal y presidente local del PP, Ángel García, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Órgiva, Raúl Orellana.

Según Ángel García, «las instalaciones del Cuartel de la Guardia Civil de Órgiva están obsoletas y en malas condiciones de habitabilidad. Entonces, el capitán jefe de la Quinta Compañía de la Guardia Civil, destacado en Órgiva, y otros cargos, solicitaron al Ayuntamiento de Órgiva que les cediera unos locales ahora para poner sus oficinas pero el grupo de gobierno se ha negado a ello. Y en vista de lo que ha pasado, el PP de Órgiva ha decidido ofrecer a la Benemérita su cede, de unos 70 metros cuadrados de superficie, situada a poca distancia del cuartel de la Guardia Civil, para que dispongan de un lugar más digno para instalar algunas de sus oficinas y dependencias».

El presidente del PP de Órgiva dijo también que «nuestro grupo político ha presentado una moción al pleno para que el Ayuntamiento de Órgiva le ceda a la Guardia Civil los terrenos de un lugar situado en la zona de 'La Parrapa' que iba a ser destinado a la construcción de los nuevos juzgados. Bajo nuestro punto de vista, en este sitio se podría edificar un nuevo cuartel pero el terreno tendrá que cederlo el Ayuntamiento de Órgiva. Y si en este lugar no se puede construir existen otros lugares que son factibles porque el Ayuntamiento de Órgiva tiene terrenos: el de la antigua depuradora, el que hay cerca de la nave del Butano a pie de la carretera, etcétera. Pero lo que no podemos permitirnos nunca es el lujo de que la Guardia Civil, con las familias que supone para el pueblo, la gente que trabaja aquí… es que el cuartel se cierre y se instale en otro pueblo de la Alpujarra».

Ángel García manifestó que «la alcaldesa de Órgiva no le ha dado a la Guardia Civil ningún tipo de soluciones. Ella ha dicho que alquilen fuera o que compren. Y esto no es una solución buena, porque si el Ayuntamiento pudo ceder terrenos para el Centro de Salud, para el Hospital de Órgiva que no sabemos cuando se construirá, para una cooperativa y varios centros en Tablones, para los juzgados, etcétera, no entendemos como no le cede ahora unos terrenos para que pueda construirse en Órgiva un nuevo cuartel de la Guardia Civil, como ha pasado en otros pueblos de la comarca, porque el actual se encuentra en malas condiciones, se está viniendo abajo y se ha quedado pequeño».

La diputada provincial del PP por la Alpujarra, Carmen Lidia Reyes, ha indicado que «la alcaldesa de Órgiva (PSOE) que es a la vez vicepresidenta tercera de la Diputación provincial, debería de recapacitar y ofrecer a la Guardia Civil de Órgiva uno de sus terrenos para que pueda edificar un nuevo cuartel más moderno y eficaz. El Ministerio del Interior y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Órgiva deben trabajar en el proyecto para la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en una ubicación distinta a la actual para que sea más operativo. El cuartel de Órgiva, el más importante de la Alpujarra, debe tener nuevas dependencias más modernas adaptadas a las condiciones actuales pero parece ser que a la alcaldesa de Órgiva poco le importa y pasa de ello».