Órgiva abre el telón de la Navidad en su VII Certamen de Villancicos El interior de la iglesia de Nuestra Señora de la Expectación totalmente abarrotado ha acogido la actuación de nueve coros con más de 200 participantes R. I. GRANADA Sábado, 15 diciembre 2018, 16:19

Órgiva se ha volcado un año más en su Certamen de Villancicos, evento que sirve para abrir el telón del periodo navideño. El interior de la iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Expectación de Órgiva abarrotado acogió la celebración de este certamen en su séptima edición. Un encuentro cargado de ambiente navideño y en el que los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar auténticas voces de los nueve grupos y coros locales participantes, cuyos integrantes interpretaron dos villancicos de su repertorio particular.

Desde los más clásicos como We wish you a merry Christmas y Mi burrito sabanero, hasta otros villancicos con una brillante puesta en escena como La peregrinación o nació, nació, pastores. Villancicos que sirvieron, en el improvisado escenario de la iglesia ubicado delante del altar, para dar la bienvenida a la época navideña en la capital alpujarreña.

Además de la gran puesta en escena de los coros participantes, la calidad interpretativa fue también la tónica de este certamen que se ha convertido en un referente musical. La alcaldesa de Órgiva, María Ángeles Blanco, agradeció tanto a los coros participantes como al público asistente «la apuesta por un certamen que tras siete ediciones de manera consecutiva sigue apostando por los coros locales». Prueba de su éxito, añadía la primera edil, «es que, además de los coros asiduos a este certamen, poco a poco se van sumando nuevos grupos».

Los grupos participantes en esta edición han sido el coro de la Parroquia de Nuestra Señora de la Expectación; el Taller Municipal de Música Tradicional; el coro del Centro de Participación Activa de Mayores; Ukelele de Órgiva; En-Canto de Órgiva; la Coral Amigos de la Música; The Songbirds y la Asociación Musical Exoche de Órgiva, éste último acompañado por el coro de los alumnos del Colegio San José de Calasanz, quienes pusieron el broche del certamen de villancicos.

El Certamen de Villancicos Ciudad de Órgiva, organizado por el Ayuntamiento de Órgiva en colaboración con la Parroquia de Nuestra Señora de la Expectación de la localidad, nació con el objetivo de consolidarse en el tiempo, convirtiéndose en un referente cultural en la comarca de la Alpujarra. En su séptima edición han participado en total casi doscientos componentes repartidos en las distintas formaciones.

Un certamen que no dispone de jurado ni de premios, eliminando por tanto el carácter competitivo para que sólo quede en un intercambio cultural entre los coros participantes el público asistente.