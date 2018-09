Ocho detenidos, 34 pisos cultivados con 'maría', coches de lujo y 80.000 euros en Pinos Puente 00:10 Barriada de Las Flores, donde se desarrolló el operativo, y restos de cultivos de 'maría'. / PEPE MARÍN La Guardia Civil da un importante golpe a uno de los clanes más prolijos en el tráfico de drogas en la provincia granadina JOSÉ RAMÓN VILLALBA GRANADA Viernes, 28 septiembre 2018, 01:59

Cuatro de la madrugada del miércoles. Una fila de vehículos camuflados, furgonetas y coches patrulla de la Guardia Civil salen de la Comandancia de Granada hacia la Barriada de las Flores de Pinos Puente. Allí se unen más efectivos del puesto de Pinos Puente, de la Tercera Compañía del instituto armado, para montar un amplio cordón policial en la citada barriada e iniciar los correspondientes registros. También hubo efectivos de la Administración Tributaria (DAVA) que han participado en esta operación. Hay una autorización judicial para entrar en una treintena de pisos, al menos 34, y en prácticamente todos encuentran marihuana. Los agentes han alijado más de tres mil plantas de cannabis sativa y 'maría' ya preparada para su venta.

Las 34 viviendas están ubicadas junto a un instituto de Pinos Puente. Los profesores y los alumnos se encontraron sobre las ocho de la mañana con todo el despliegue policial. Los agentes se contaban por decenas, los efectivos de la Policía Judicial llevaban pasamontañas para no ser reconocidos y la escena no era nueva para los vecinos, se repite una vez más.

Los registros cogen de sorpresa a los principales miembros de un clan que finalmente son detenidos. Al menos hay ocho personas arrestadas durante este amplio operativo. Los arrestados eran el objetivo. Detrás de ellos hay un amplio currículo delictivo, principalmente de delitos por narcotráfico, robos, reyertas... hay de casi todo. Las entradas y salidas de prisión de muchos de ellos se llevan registrando desde hace años.

La investigación nace en Jaén y se continúa en Granada, que es donde se practican los registros, se hacen las vigilancias, seguimientos y en definitiva todo el trabajo duro para desmantelar este presunto grupo criminal al que también se le han intervenido ochenta mil euros en efectivo y coches de lujo. El grupo recurría a las viviendas sociales de la barriada pinera de Las Flores para utilizarlas y cultivar marihuana. Allí hay 275 pisos repartidos en diecisiete edificios. La intervención policial se ha limitado a una treintena de pisos pero hay bloques enteros destinados al cultivo de la marihuana. De hecho, esa treintena de pisos registrados donde han encontrado cannabis sativa pueden suponer cuatro bloques completos. Hay más.

82 fraudes de luz

Los operarios de Endesa permanecieron junto a los efectivos de la Guardia Civil durante toda la intervención, al menos desde las cuatro de la madrugada hasta las tres de la tarde del miércoles. Cortaron el suministro eléctrico en 82 viviendas, que estaban conectadas a la red de alumbrado público para no abonar el consumo de energía eléctrica. Un 45% de todos esos fraudes se corresponden con las viviendas donde han encontrado marihuana, en las otras los agentes no entraron porque no disponían de autorización judicial para hacerlo.

Para componer una idea del fraude eléctrico registrado, un piso cultivado de marihuana consume la misma energía eléctrica que un bloque con diez viviendas.

Coches de lujo

La aparición de los coches de lujo hace pensar que los componentes de esta red presuntamente blanqueaban el dinero con la adquisición de estos vehículos de alta gama. En esta ocasión se ha atacado al grupo criminal donde más duele, en sus finanzas: cuentas bancarias intervenidas, coches de lujo incautados y las plantaciones alijadas.

La Plataforma Ciudadana de Pinos Puente ha criticado con dureza que pisos destinados a un fin social «estén siendo utilizadas para fines como el cultivo de marihuana y por personas foráneas al municipio, en muchos casos», comenta uno de los portavoces de este colectivo. No sólo eso. «La entrada al instituto de Pinos Puente el día de los registros no creo que fuera la más adecuada, por eso hemos pedido que se habilite otra por la parte trasera para evitar que el alumnado se encuentre con este tipo de escenas que creemos que no son las más adecuadas para los adolescentes».

Esta plataforma ciudadana también se ha quejado de que las mafias dedicadas al cultivo de la marihuana en esta zona dejan todos los deshechos de la cosecha esparcidos por los solares que rodean esta barriada de Las Flores, generando un cúmulo de basura bastante importante. «Estamos cansados de oír disparos, carreras con derrapes de coches, de ver cómo ciertas personas problemáticas de esta zona montan broncas en los servicios médicos o en las tiendas porque siempre se creen con el derecho a ser los primeros que deben ser atendidos. Vemos cómo se benefician de ayudas sociales y después te encuentras con ellos por el pueblo con auténticos cochazos y acuden a restaurantes donde gastan mucho dinero. Hemos enviado una carta a la presidenta la Junta de Andalucía, Susana Díaz, exponiéndole todos estos problemas», apunta el portavoz de la plataforma consultado por este periódico.

Los miembros de esta organización pasarán seguramente hoy a disposición judicial acusados de un delito contra la salud pública, blanqueo de capitales y posiblemente con cargos de grupo criminal. Entre los miembros del clan desarticulado hay al menos dos que participaron en un tiroteo en la localidad de Huétor Tájar hace un año y medio, donde quedó malherido de bala un adolescente, además de otras dos personas más.