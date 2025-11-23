Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nuevos recursos para impulsar la segunda campaña de excavación del Fuerte de Juviles

La actuación se enmarca dentro del Programa de Conservación y Uso del Patrimonio Arqueológico y Arquitectónico Rural de la institución provincial

Ideal

Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:20

Comenta

El diputado de Obras Públicas y Vivienda, José Ramón Jiménez, ha realizado una visita a la excavación arqueológica y puesta en valor del Fuerte de ... Juviles, la fortificación más grande de la Alpujarra y uno de los enclaves más emblemáticos del patrimonio histórico de la comarca. La actuación ha contado con una inversión total de 30.000 euros, de los cuales 20.000 euros han sido aportados por la Diputación de Granada dentro del Programa de Conservación y Uso del Patrimonio Arqueológico y Arquitectónico Rural 2024, y 10.000 euros por el Ayuntamiento de Juviles.

