Los nuevos hermanos del Santo Sepulcro y la Virgen de los Dolores de Órgiva reciben la medalla de la cofradía En este municipio alpujarreño se celebrarán procesiones durante la Semana Santa, el Jueves y Viernes Santo y el Domingo de Resurrección RAFAEL VÍLCHEZ Sábado, 13 abril 2019, 11:20

Las tres cofradías de Órgiva han celebrado un triduo comenzando el pasado miércoles y dedicándolo a la Virgen de los Dolores, según el sacerdote David Salcedo. La primera misa fue oficiada por el sacerdote titular de la iglesia de Órgiva, Manuel España, el jueves predicó el párroco de Albondón, Alejandro, y el Viernes de Dolores el sacerdote también de Órgiva, David Salcedo Sola, acompañado por el cura Manuel Vílchez.

El primer día fue dedicado a los costaleros, el segundo día a las madrinas y el tercer día a los nuevos hermanos de la Hermandad del Santo Sepulcro y la Virgen de los Dolores, cuyo hermano mayor es José Miguel Herrera. Además, se realizó la bendición de las nuevas medallas a los nuevos hermanos y la imposición a los mismos. También, se le puso un corazón con las siete puñaladas a la imagen de la Virgen de los Dolores, regalo de unos feligreses y se realizó un besa pies. La Banda de Música Exoche de Órgiva y el Coro participaron en este evento religioso. Muchísimos vecinos de Órgiva asistieron a este acto.

En Órgiva el Domingo de Ramos tiene lugar a partir de las once y media de la mañana la bendición de ramos y la eucaristía. El Jueves Santo habrá eucaristía a las seis y media de la tarde y a partir de las ocho de la tarde comenzará la procesión de la cofradía de Jesús Nazareno. A continuación hora santa. El Viernes Santo, a las diez de la mañana, rezo de laudes y oficio de lectura. A las once vía crucis, a las seis de la tarde oficios y a las ocho de la tarde estación de penitencia de la Virgen de los Dolores y el Santo Sepulcro. El Sábado Santo habrá rezo de laudes y oficio de lectura a las diez de la noche, y vigilia pascual a las once de la noche. El Domingo de Resurrección habrá eucaristía a las doce del medio día y a continuación la procesión del Resucitado y la Virgen de la Alegría.

También, y en otros orden de cosas, Órgiva acogerá la XXIV Feria de Turismo, Artesanía y Alimentación 'Hecho en la Alpujarra' desde el Jueves Santo al Domingo de Resurrección en horario de mañana y tarde. Miles de personas suelen asistir a esta consolidada feria que reune lo mejor de la Alpujarra extendida entre las provincias de Granada y Almería.