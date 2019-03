El nuevo propietario del Balneario de Lanjarón realiza una primera toma de contacto con los trabajadores y el Ayuntamiento La empresa que ha adquirido la estación termal lanjaronense, Relais Termal, implantará su modelo de gestión respetando en todo momento su espíritu e idiosincrasia RAFAEL VÍLCHEZ LANJARÓN Sábado, 30 marzo 2019, 10:53

Miguel Mirones, el propietario cántabro de la empresa Relais Termal que ha adquirido el Balneario de Lanjarón, ha mantenido una reunión con los trabajadores de esta estación termal alpujarreña y con el alcalde de Lanjarón, Eric Escobedo, la concejala y diputada por la Alpujarra, Carmen Lidia Reyes, y el edil de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente, Armando Cuesta, para darse a conocer. Relais Termal es la primera cadena de balnearios españoles y la segunda de Europa. Las termas de Lanjarón han pasado a formar parte de Relais Termal, después de que esta misma semana se cerrase la operación de compra del 95% de las acciones de la sociedad. Desde 2016 esta empresa gestiona, entre otros complejos, el Hotel-Balneario de Graena, de cuatro estrellas de categoría, situado en el municipio granadino de Cortes y Graena.

Con un volumen de facturación de más de cinco millones de euros, el Balneario de Lanjarón ocupa el primer lugar entre los balnearios andaluces. Con esta compra Relais Termal ha adquirido una serie de activos que incluyen el hotel de nueva construcción –de cuatro estrellas de categoría y 122 habitaciones-, el balneario rehabilitado por su anterior dueño, Luis Espínola, seis manantiales distintos entre sí de aguas minero-medicinales diferentes y otras instalaciones complementarias: jardines, zonas deportivas, piscina interior, auditórium, sala de fiestas, una finca para cosechar productos del campo, etcétera.

Mirones ha indicado a IDEAL que <<las reuniones que he mantenido con los empleados del Balneario de Lanjarón y con el Ayuntamiento han servido para que me conozcan y para darles a conocer lo que es la cadena Relais Termal. También, estos encuentros han servido para avanzarles que tenemos un proyecto para desarrollar en el futuro de lo que es el Balneario de Lanjarón en sí mismo y Lanjarón como villa termal trabajando en colaboración con el Ayuntamiento, la hostelería y el comercio del pueblo. Además, les he dado a conocer a los trabajadores del Balneario de Lanjarón nuestro proyecto y le he trasladado un mensaje de tranquilidad en cuanto a que vamos a conocer el funcionamiento del Balneario y el trabajo de todos ellos. Asimismo, le he comunicado a la plantilla que iremos implantando poco a poco lo que es el modelo de gestión de la cadena Relais Termal, respetando en todo momento el espíritu y la idiosincrasia de lo que es el Balneario de Lanjarón>>, terminó diciendo.

Por su parte, el alcalde de Lanjarón manifestó que <<el nuevo propietario del Balneario de Lanjarón, Miguel Mirones, ha cursado una visita al Ayuntamiento para conocernos y para decirnos que viene a mejorar la estación termal. Nosotros por nuestra parte le hemos agradecido a este empresario cántabro que invierta en nuestro municipio y nos hemos puesto ha su disposición. Nosotros le hemos transmitido a Mirones que estamos a su disposición para echarle una mano a uno de los motores de desarrollo y empleo más importantes del municipio como es el Balneario de Lanjarón. A Lanjarón se le conoce en todo el mundo por el agua y también por nuestro magnífico Balneario. Somos una de las primeras villas termales a nivel nacional y por lo tanto trataremos de ayudar a este empresario para que la estación termal de Lanjarón crezca y, a ser posible, pueda crear más puestos de trabajo. Para Lanjarón es un orgullo contar con una de las estaciones termales más importantes de España. El Balneario de Lanjarón da trabajo a muchas personas, muchas empresas dependen de él y es la carta de presentación de nuestro municipio>>, concluyó Eric Escobedo.