El nuevo icono que da la bienvenida a los visitantes del Pueblo del agua de Granada Esta iniciativa, inaugurada por el Ayuntamiento, embellece la entrada del municipio y también es visible al anochecer gracias a su iluminación

El nuevo icono que da la bienvenida a los visitantes del Pueblo del agua de Granada.

C. L. Jueves, 23 de octubre 2025, 10:50 Comenta Compartir

Lanjarón ha dado un paso más en su apuesta por el turismo y la mejora de su estética urbana con la instalación de un nuevo letrero identificado con el logo oficial «Lanjarón, Pueblo del Agua». Este elemento decorativo se ha colocado en un lugar estratégico, junto al pórtico de entrada de la Alpujarra, como gesto de bienvenida a vecinos y visitantes.

El acto de inauguración se ha celebrado con la presencia del alcalde, Eric Escobedo, y los concejales del equipo de gobierno que han presentado este nuevo recurso visual y turístico. Además, el letrero, que cuenta con cuatro chimeneas de distintas alturas, en horario nocturno contará con iluminación variable, y podrá adoptar distintos colores para conmemorar fechas destacadas.

Eric Escobedo ha asegurado que este nuevo recurso turístico sin duda será «uno de los símbolos más fotografiados de nuestro municipio» además de ser una «invitación visual a adentrarse en el encanto de nuestra tierra, haciendo referencia a lo mejor de nuestro pueblo: el agua, y haciendo un guiño a la comarca».

Por su parte, el concejal de Embellecimiento Urbano, Francisco Lozano, ha explicado que este nuevo recurso es un homenaje también a «nuestras chimeneas tan características de la Alpujarra» y que será un lugar idóneo para que «los visitantes se detengan y hagan sus fotografías».

Además, el concejal ha asegurado que esta intervención «no ha supuesto coste alguno para el municipio, al haberse llevado a cabo gracias a una subvención que hemos gestionado.»

Esta actuación se enmarca dentro del plan de Embellecimiento del municipio que está llevando a cabo el consistorio durante los últimos meses para que vecinos y visitantes vean un pueblo más cuidado, acogedor y atractivo. «Entre las actuaciones realizadas destacan la colocación de nuevas papeleras y bancos con marquesinas —para mantenerlos en mejor estado y protegerlos de los excrementos de las aves —, así como la pintura y mejora de las fachadas del Ayuntamiento y del centro médico, entre otras actuaciones», ha explicado Francisco Lozano.

Temas

Agua

Granada

Lanjarón