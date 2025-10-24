'El Negro', el pastor guerrillero granadino que combatió a las tropas napoleónicas Nacido en Alhama de Granada y establecido tras la guerra napoleónica en la sierra de Padul, prefirió trabajar en el campo y vivir en una cueva con su mujer, fallecida por la mordedura de una víbora, antes que incorporarse como profesional al Ejército Español

Cuenta la leyenda, en tradición oral casi perdida, según el maestro de escuela ya jubilado, escritor e investigador de Padul, Leonardo Villena Villena, que 'El Negro' de Alhama de Granada fue un valiente guerrillero que combatió ferozmente contra las tropas napoleónicas. Era un hombre de espacios libres y cielos abiertos que amaba la Naturaleza, en cuyo contacto se había criado. Y rehusó incorporarse, como profesional, al ejército español, al finalizar la Guerra de la Independencia.

Según Villena 'El Negro' nada tenía, al parecer, que lo atara a sus tierras jameñas y se avecindó en El Padul. Adquirió un pequeño rebaño de ovejas y algunas cabras con los fondillos que poseía y consumió su parco caudal. Quizá procederían de las rapiñas subsiguientes a los combates. Al carecer de posibles para comprar una casa en el pueblo, partió con los animales camino de una oquedad que lo albergó en los días de combatiente. Acarreaba a las espaldas, por toda impedimenta, una escopeta de avancarga, que había cambiado en el pueblo por dos fusiles, un sable, quizá propiedad de algún oficial francés, muerto en combate, y su enorme, fiel e inseparable navaja, que había vertido sangre de muchos enemigos en feroces cuerpo a cuerpo. Un viejo saco de esparto trenzado le almacenaba algunas vituallas y la escasa santabárbara que había procurado para la escopeta.

'El Negro' depositó los bártulos en la cueva, tras varias horas de camino y habitó un redil en un rehueco, al otro lado del barranco. Concluido el acomodo, con la noche encima, cargó su escopeta y abatió varios conejos. Por la mañana, antes de la aurora, ordeñó el ganado. Recogió la leche en un viejo cuenco y segó ramas de chaparro para alimento de los animales. Amarró un voluminoso haz de leña seca y cargado con ella, los conejos y la leche, bajó al pueblo. Los vendió por las calles, compró un hacha, un cubo y munición, y regresó a la gruta en pos del rebaño y de su hogar.

'El Negro' se ganó la confianza de las gentes conforme pasaban los días. Los hombres y las mujeres esperaban la ocasional llegada para comprarle productos de la sierra. Adquirió útiles y vituallas con los dineros conseguidos. Mejoró el redil y mercó un borriquillo, que estabuló en la cueva, en los días de fortuna… Ayudado por el jumento, sin atender demasiado a las penalidades del camino, vendió con cierta frecuencia queso, conejos, perdices, leña, bellotas, plantas medicinales y todo lo útil que pudo recolectar en el monte.

Las copiosas aguas otoñales, como siempre que llueve, tornaron a la superficie a través del manantial del Saltillo, que afluyó en abundancia. 'El Negro' contrató un peón en el pueblo. Excavaron buscando el venero y descubrieron estupefactos la existencia de un viejo pozo, soterrado bajo los arrastres del barranco. Dividieron la cueva en dos compartimentos. Tapiaron la ámplia boca, construyeron una chimenea y encargó una puerta con cerradura y candado. Al fin dispensó a la vivienda de una modesta presencia de alimañas y de las indiscretas miradas de los labradores y peones que trabajaban en los contornos. Rogó a los carpinteros que le confeccionaran una cama de madera. Entregó, en pago, dos recios troncos de pino sin sangrar y los ebanistas le propusieron que siguiera abasteciéndolos.

En los meses de junio, julio y agosto, época de arranquiña y siega, las cañadas del alrededor se poblaron de cuadrillas de labradores que pernoctaban a la intemperie, arropados a veces por gavillas, o en cortijos de lajas. A la caída del sol, cuando daban de mano, muchos de ellos, hombres y mujeres, se acercaban al pozo a reponer agua potable. Observaban los cambios realizados por 'El Negro' en la cueva y se solazaban entre los chaparros, a hurtadillas de los caporales. Y todos, al volver, comentaban algo sobre 'El Negro'. Por la feria, en el mes de septiembre, agostados los pastos de las rastrojeras y antes de iniciar la nueva sementera, 'El Negro' vendió en el pueblo unas cabezas de ganado y contrató a un hombre que le cuidara los animales mientras él pasaba unos días fuera.

El trabajador bajó dos semanas después. Portaba los honorarios en el bolsillo y aseguraba que 'El Negro' se había casado. También difundió que la mujer, por el aspecto y desparpajo, parecía como rescatada del Beaterio de Santa María Egipciaca. Rondaría los treinta años de edad, casi la mitad que el envejecido esposo, y todos los rasgos de haberse criado en el campo. Y la comidilla del pueblo fue la mujer del 'Negro'. La 'Mala Mujer', como la motejaron las lenguas impías y viperinas. 'El Negro' aumentó los rebaños con la ayuda de su esposa, las recolecciones de plantas esenciales y semillas silvestres; las ventas de especies cinegéticas y los viajes al pueblo. El hombre rejuveneció y mejoró sensiblemente el aspecto, exteriorizando que la esposa, que lo cuidaba con celo, era una mujer enamorada.

En uno de los viajes 'El Negro' encargó sábanas, que hubieron de pedirlas a Granada; en otros, adquirió prendas para el ajuar de su esposa, útiles de cocina, unas sillas… Los ricos se sentían molestos con la prosperidad del guerrillero-pastor y algunos nativos lo odiaban porque ¿cómo podía permitirse aquellos lujos un desheredado, cuando ni siguiera disponía de medios para construirse un buen cortijo? Espoleó un verdadero escándalo en el pueblo y la envidia de una parte del vecindario.

El invierno fue duro, muy duro, y las nieves y los hielos destrozaron buena parte de los árboles. Desgajaron olivos, helaron la aceituna y troncharon almendros. 'El Negro', en cambio, se sintió más feliz que nunca por la constante compañía de la esposa y únicamente salió de la cueva para repletar de pienso los dornajos, ahorrar alguna leña y revisar los lazos y trampas ensartados en las inmediaciones. Le narró a su esposa cien veces sus aventuras. Ella lo escuchaba atónita, apabullada por su grandeza y valentía. Degollaba un cabrito si les escaseaba el alimento. Rebuscaba bellotas o trufas o bajaba al pueblo. Vendía algunos géneros y subía con harina de maíz para las migas, pan tierno y algunos trozos de tocino.

'El Negro' compró un par de cochinillos a principios de verano, unas fanegas de cebada y entró en tratos para adquirir una finca colindante con el pozo. El dueño de la otra finca próxima los asaltó en la nueva feria, cuando marido y mujer presenciaban la actuación de unos cómicos de la legua. El vendedor lucía unas copas de vino en el cuerpo y allí mismo, en las Eras de San Isidro, cerraron el trato. 'El Negro' se agenció semillas variadas, imprescindibles en su alimentación y en la del ganado, y las sembraron. En un cornijal de tierra almorzaría, poco favorable para otros árboles, plantaron una viña. Conforme visitaba el pueblo, adquiría pimpollos de frutales, plantas de hortaliza y semillas de verduras. Cada mañana, antes de ordeñar a los animales, regaban la huerta él y su esposa, acarreando baldes. Y llegó el momento en que, con gran esfuerzo, con enorme sacrificio, 'El Negro' vendió frutas y hortalizas de todas clases… La viña les dio unas arrobas de uva al tercer año de la puesta. 'El Nogro' y su mujer las exprimieron con un saco, y almacenaron el mosto en una tinaja.

El dinero econdido

Cuentan que un día –según Leonardo Villena- años después de los albores del verano, la esposa 'El Negro' se bebió una importante cantidad de vino y desapareció. Al terminar el pastoreo, por la tarde, el hombre halló la cueva vacía, abierta la puerta y descosido el colchón donde escondían los ahorros. La inquietud se apoderó de él y se hizo mil conjeturas… ¿Qué habría sido de su esposa? Sin requerir los servicios del asno, que no vio en el establo, caminó a preguntar en el pueblo. «Hoy, sobre el medio día, he visto a una mujer pasar, subida en un borrico, por el camino de Dúrcal; pero no la conocí», le informó un vecino. Entonces, sabiendo que su borrico era así y que la mujer no podía ser otra que la suya 'El Negro' se encaminó hacía el municipio vecino y pasó la noche merodeando en las afueras. Al alba, antes que se retiraran los serenos, entró en el pueblo y recabó información; pero nadie le dio una respuesta aceptable: ¿No habrá girado por el camino de Granada, por la Hoya de Vacas, a través del Manar? le sugirió un venerable anciano. ¿Y si hubiera rodeado por el camino de la Costa? apuntó otro.

Oídas las razones, 'El Negro'. Gran conocedor de los caminos desde la época de guerrillero, pensó que tan posible era una opción como la otra. Y dedujo que, si nadie la había visto cruzar hacia el sur, era porque había cambiado el rumbo. Emprendió, por ello, el camino a la ciudad. Escaló el Manar por la Hoya de las Vacas. Coronó Cerro Domingo por la vaguada donde llanea la senda (Es el Puerto de la Mala Mujer) y creyó oír unos rebuznos al entrar en el desfiladero… ¡Era su burro, su fiel compañero de tantos días y caminos, que lo había olfateado! El corazón se le disparó en fieros latidos. Sintió una extraña sensación, como si nuevamente se hallara a los enemigos de otrora. Aceleró el paso, emulando viejos tiempos, en los que debió salvar la vida piernas, y descubrió al animal varado en la senda. Junto a él, movido por la leve brisa de la marea, un trozo de tela agitado parecía demandarle ayuda… Allí yacía la esposa, muerta, junto al onagro. Permanecía tendida boca arriba, con los brazos en cruz, desencajados los ojos, la boca entornada y llena de moscas. Después pudo apreciar que le había mordido una víbora y la había matado.

Al cargarla para entregarla al juzgado, la desesperación y el estado de nervios le impidieron ver que le resbalaron al suelo unas monedas, escapadas por una rendija de la faltriquera… A media legua del lugar del fallecimiento, en el centro de la senda, tropezó con un áspid muerto, que no captó en la subida. A unos pasos del ofidio, cubriendo con las ramas parte del camino, había un chapín. ¿Estaría la víbora camuflada entre las ramas y habría lanzado el mortal ataque al rozarlo? Todo eran cábalas y conjeturas. 'El Nogro' presentó la denuncia en el Ayuntamiento, el cadáver de su esposa y reptil muerto. Las autoridades contrastaron la evidencia de las palabras. Le dieron cristiana sepultura a la mujer.

El gran cambio

La vida de 'El Negro' cambió por completo. A él nunca le importó su pasado. Lo que las tropas napoleónicas no hicieron con él, derrotarlo, lo había conseguido el amor de una mujer. El imprevisto golpe había sido demasiado fuerte y lo había hundido… 'El Negro', empalideció, perdió fuerza y bizarría, envejeció deprisa y su rostro se pobló de arrugas. El abandono se apoderó de él y de su entorno y espació la bajada al pueblo. Una tarde de octubre, años después, unos labradores fueron a pedirle sal, que habían olvidado en el pueblo. Los recibió un fuerte hedor, procedente de la cueva. Se aproximaron y descubrieron un cadáver, el del 'Negro', casi devorado por las alimañas, que yacía en el dintel de la puerta. «Desde entonces -termina diciendo el interesante escritor Leonardo Villena- labradores, pastores y cazadores rehuyen del lugar y guardan

respetuoso silencio en las cercanías, temerosos, quizá, de deshacer el embrujo, de profanar el misterio».