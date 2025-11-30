Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán

Accidente mortal en las carreteras de Granada. Dos jóvenes de 21 y 17 años han perdido la vida en el mediodía de este domingo al ... salirse de la vía por la circulaban, la A-4003, entre el término municipal de Huetor Santillán.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 13.40 horas. Según confirman fuentes de la investigación del accidente, el conductor era el joven fallecido de 21 años, que no ha podido evitar el impacto contra un monolito, en la rotonda que sube a las canteras. En el mismo lugar del impacto ya murieron tres jóvenes en 2007.

Al lugar han acudido efectivos de Guardia Civil de Trafico, de Bomberos de Granada y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado dos UVI móvil, así como la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Huétor Santillán. Bomberos del Parque Norte de la capital han procedido a excarcelar a los cuerpos.

Según indican fuentes municipales a IDEAL, se trata de dos jóvenes ejemplares y muy queridos en el pueblo. El Ayuntamiento de Huétor Santillán ha decidido declarar tres días de luto oficial desde las 16:30 horas de este 30 de noviembre, durante los cuales las banderas, en todos los edificios municipales, ondearán a media asta. De la misma forma, en un decreto publicado este domingo, la alcaldía muestra la «condolencia y solidaridad de este Ayuntamiento y de toda la vecindad del municipio de Huétor Santillán a los familiares y amigos de los fallecidos».