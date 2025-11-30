Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El accidente ha tenido lugar en la A-4003, en el término municipal de Huetor Santillán. Ideal

Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán

Según indican fuentes municipales a IDEAL, se trata de dos jóvenes ejemplares y muy queridos en el pueblo

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:36

Comenta

Accidente mortal en las carreteras de Granada. Dos jóvenes de 21 y 17 años han perdido la vida en el mediodía de este domingo al ... salirse de la vía por la circulaban, la A-4003, entre el término municipal de Huetor Santillán.

