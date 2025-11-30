Muere un hombre de 70 años tras caer su coche por un terraplén en El Pinar
El siniestro se ha producido en la N-323
Ideal
Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:35
Los servicios de emergencias han hallado el cuerpo sin vida de un hombre de 70 años en el interior de su vehículo tras caer por ... un terraplén en la localidad granadina de El Pinar este domingo, según ha informado el 112.
Una llamada de socorro ha alertado al 112 sobre las 15.15 horas y ha informado sobre un turismo caído por un terraplén de unos 15 metros tras salirse de la vía a la altura del kilómetro 170,500 de la N-323, con una persona atrapada en su interior. De inmediato, el 112 ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos y a mantenimiento de la vía.
Hasta el lugar se han movilizado efectivos de los Bomberos de Motril, así como un helicóptero sanitario y equipo médico terrestre. Sin embargo, cuando los servicios de emergencia han llegado al lugar, sólo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima.
