Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de una actuación del helicóptero sanitario de 061. 112

Muere un hombre de 70 años tras caer su coche por un terraplén en El Pinar

El siniestro se ha producido en la N-323

Ideal

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:35

Comenta

Los servicios de emergencias han hallado el cuerpo sin vida de un hombre de 70 años en el interior de su vehículo tras caer por ... un terraplén en la localidad granadina de El Pinar este domingo, según ha informado el 112.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2 Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril
  3. 3 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  4. 4

    La heroína vuelve a las calles de Granada
  5. 5 Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad
  6. 6 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena
  7. 7 Ángela abre en pleno centro de Granada la pastelería donde la gente «viene y repite porque es un paraíso»
  8. 8 Meteorólogos advierten de cómo serán las tormentas en Granada este domingo
  9. 9 El restaurante de Granada que triunfa a base de arroces y cachopos: «Queremos abrir otro local»
  10. 10 Aviso de los meteorólogos por frío polar y más tormentas en Granada: hay opciones de nieve

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Muere un hombre de 70 años tras caer su coche por un terraplén en El Pinar

Muere un hombre de 70 años tras caer su coche por un terraplén en El Pinar