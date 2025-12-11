Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Línea 400 Kv Caparacena-Baza, inaugurada en 2022, a su paso por Guadahortuna. Pepe Marín

Modifican la línea eléctrica Baza-Antas para salvar el hábitat de especies protegidas

Red Eléctrica inicia el trámite de información pública del nuevo trazado, que afecta a 207 propietarios en Baza, Cúllar, Benamaurel y tres municipios de Almería

Inés Gallastegui

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:34

Comenta

Red Eléctrica Española (REE)abrió ayer el periodo de información pública de la línea eléctrica 400 Kv Baza-Antas, tras la modificación del trazado del ... tendido entre las subestaciones de ambos municipios con dos variantes, de 14 en Granada y 5,6 kilómetros en Almería, para evitar el paso de la línea por sendas zonas de protección de aves y murciélagos, según la Subdelegación del Gobierno de Granada.

