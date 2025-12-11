Modifican la línea eléctrica Baza-Antas para salvar el hábitat de especies protegidas

Red Eléctrica Española (REE)abrió ayer el periodo de información pública de la línea eléctrica 400 Kv Baza-Antas, tras la modificación del trazado del ... tendido entre las subestaciones de ambos municipios con dos variantes, de 14 en Granada y 5,6 kilómetros en Almería, para evitar el paso de la línea por sendas zonas de protección de aves y murciélagos, según la Subdelegación del Gobierno de Granada.

El periodo de alegaciones, de 30 días, afecta a la autorización administrativa, la declaración de impacto ambiental y declaración de utilidad pública de esta línea que, según informa Red Eléctrica, es «un eje estratégico que acaba con el déficit histórico de infraestructuras eléctricas del norte de la provincia de Granada y Almería». El tramo de la línea Caparacena-Baza ya está en servicio.

El anuncio incluye la relación de los 207 propietarios de terrenos sobre los que irán instalados los postes del tendido. Se trata de 138 propietarios en la provincia de Granada –14 en Baza, 21 en Benamaurel y 103 en Cúllar– y 69 en la provincia de Almería –41 en Albox, 10 en Arboleas y 18 en Taberno–. Poseen en su mayoría fincas agrícolas, aunque también figuran entre los afectados ayuntamientos y otros organismos públicos.

Acuerdo o expropiación

Según informó la Subdelegación, una vez obtenida la declaración de utilidad pública de la Dirección General de Política Energética y Minas, Red Eléctrica «podrá solicitar el levantamiento de actas previas a la ocupación (fase que da inicio al procedimiento expropiatorio) de todas aquellas fincas con las que no haya llegado a un acuerdo».

En el anuncio publicado este jueves se detalla que la modificación del trazado se realizó en base a «requerimientos de la Subdirección General de Evaluación Ambiental» fruto de las alegaciones realizadas por organismos públicos y entidades privadas y «por la existencia de nueva documentación ambiental». «Se considera que estas modificaciones refuerzan la sostenibilidad del proyecto y su aceptación social, sin comprometer su viabilidad técnica ni su funcionalidad», señala Red Eléctrica. El protecto de las dos variantes tiene un presupuesto total de 9, 6 millones de euros.