Moclín llora a su primer alcalde de la democracia

La Agrupación Socialista de los Pueblos de Moclín ha expresado su profundo pesar por el fallecimiento de Felipe Morales Navarrete (Íllora 1942, Moclín 2025), primer ... alcalde socialista de la democracia en el municipio.

«Felipe Morales Navarrete fue alcalde en un periodo de la historia, en el que salíamos de una dictadura, por tanto tiempos difíciles para ocupar un cargo público, pero Felipe, desde la honestidad y el trabajo, supo llevar a nuestro municipio a cotas de esperanza y libertades no vividas antes», han escrito desde el PSOE de Moclín como homenaje a su compañero.

Además destacan la firme defensa de los valores del proyecto socialista: «la igualdad de oportunidades, la solidaridad, la justicia social y la defensa de lo público como garantía de progreso colectivo». Su compromiso con sus vecinos de Tiena y Los Pueblos de Moclín marcó una etapa de transformación y cercanía al servicio de la ciudadanía.

«Con dedicación, honestidad y sentido de la responsabilidad, Felipe contribuyó a construir un municipio más justo, más unido y con más oportunidades para todos y todas. Su legado continúa presente en la memoria de nuestra organización y en cada avance social logrado desde entonces», han subrayado.

Desde la familia socialista han querido trasladar su cariño y apoyo a su familia, amigos y a todas las personas que compartieron con él, vida, trabajo y principios. «Su ejemplo seguirá guiando nuestro compromiso con los valores que defendió y honró cada día. Descansa en paz, compañero. Siempre en la memoria socialista de los Pueblos de Moclín. Los socialistas no mueren, los socialistas se siembran».