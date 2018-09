Dos meses sin correo en Las Gabias Jesús muestra el buzón vacío y pide que se regularice el reparto de correspondencia. / Jorge Pastor Vecinos de municipios como Las Gabias denuncian que Correos sólo se centra en paquetes y certificados | Correos pide «disculpas por las deficiencias» y las atribuye a la falta de adaptación del nuevo personal y la entrada «masiva» de correspondencia JORGE PASTOR GRANADA Jueves, 13 septiembre 2018, 01:47

Jesús Gámez no recuerda cuándo fue la última vez que abrió el buzón y recogió el correo. «Como mínimo dos meses», comenta este vecino de Las Gabias que, indignado, denuncia que Correos centra la distribución en paquetes, certificados y burofax y 'se olvida' de las cartas ordinarias. «Esto lo venimos padeciendo desde hace dos años, pero es que en verano no he recibido nada», comenta Jesús, quien asegura que, en su condición de administrador de fincas, no es un problema exclusivo de Las Gabias, sino también de otras localidades como Cúllar Vega o Cenes de la Vega. Y es que no hace falta más que darse una vuelta por algunas comunidades de propietarios de Las Gabias, preguntar a los vecinos y comprobar que, en efecto, se trata de una queja generalizada -este periódico lo corroboró el martes por la mañana-. Hasta el propio Correos lo reconoce de forma implícita. «Pedimos disculpas por las incidencias detectadas», señalan fuentes de la compañía, quienes agregan que «con las medidas organizativas adoptadas, el servicio está en vías de normalización».

Jesús, que ha tomado la decisión de personarse en la oficina de Correos de Las Gabias para recoger las epístolas a su nombre, comenta que los quebrantos por la irregularidad en el reparto no son menores. Especialmente para quienes no operan a través de Internet, sobre todo mayores, y precisan tener en su mano la factura del agua o la luz, o las comunicaciones de las entidades financieras. «Puede ocurrir que se te pase el pago de algún recibo y después te venga, por sorpresa, un requerimiento con recargo que en el caso de Emasagra, por ejemplo, te obliga a desplazarte hasta la sede central en la calle Molinos para ponerte al día», comenta Jesús. Lo mismo puede suceder en el supuesto de que haya que firmar algún documento, como la póliza de un seguro, para que ésta tenga validez.

Jesús recuerda que la prestación postal tiene un carácter universal, lo que significa que Correos debe asegurar que cualquier misiva franqueada en origen sea entregada en destino. Algo que, bajo su punto de vista, no está ocurriendo. Por este motivo pide a Correos que habilite los recursos necesarios para que haya una mayor frecuencia, «y no una vez al mes para dejarte once o doce cartas de una sola tacada». «Esto no puede ser», reitera.

Según Correos, el desarrollo de la distribución «se ha visto influido por la puesta en marcha de las nuevas bolsas de contratación para las suplencias junto con la entrada masiva de correspondencia ordinaria». «El nuevo personal precisa un periodo de adaptación para conocer las zonas donde tienen que desarrollar sus tareas», señalan desde Correos. La sociedad postal asegura que se ha realizado las «contrataciones suficientes para el mantenimiento de la plantilla al completo».

Índice de calidad

Correos destaca que el índice de calidad de entrega de sus envíos ordinarios en la provincia de Granada el año pasado fue del 97,3%, una proporción que se sitúa, según Correos, en el 96,4% en lo que llevamos de año. Estos porcentajes hacen referencia a que los envíos son recibidos en destino dentro del plazo de tres días desde que los depositan los remitentes. «Esto supera el índice del 93% establecido como obligación del Servicio Postal Universal», subraya.

Correos, por su condición de empresa propiedad del Estado -el cien por cien de su accionariado corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales-, manifiesta que «tiene la obligación de aplicar los criterios de eficiencia en la gestión de los recursos públicos». «Por ello -añaden- la adecuación de los medios a las necesidades reales es una acción permanente en la que se aplican criterios de optimización y eficiencia, siempre con el compromiso de garantizar los niveles de excelencia del Servicio Postal Universal».