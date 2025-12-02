Los médicos vuelven al centro de salud de Huéscar y solo queda un puesto por cubrir

Después de varios meses de caos e incertidumbre por que faltaran manos en el centro de salud de Huéscar, en la provincia de Granada, los ... médicos han vuelto. Hasta ahora, cuatro de las siete consultas habilitadas han estado cerradas. Según el SAS, se habrían producido retrasos en los trámites de contratación. En cualquier caso, a día de hoy, ya solo queda un puesto por cubrir.

Los doctores de cabecera de las consultas que hasta ahora estaban fuera de servicio se encontraban de baja por paternidad y de vacaciones y un tercero se habría jubilado, ha indicado a IDEAL el gerente del Área de Gestión Sanitaria Nordeste, Pedro Ruiz, que ya insistió en que se estaba trabajando en la contratación. Sin embargo, la burocracia marca unos tiempos que no siempre son los deseables.

Además, cubrir puestos de la zona Nordeste no es tarea sencilla. En el mapa del Servicio Andaluz de Salud, la comarca de Huéscar está reconocida como una zona de difícil cobertura. Hay muchos pueblos muy pequeños y la orografía es compleja, lo que dificulta el desplazamiento. De ahí que para muchos médicos no sea la opción más atractiva.

Por eso, desde el AGS Nordeste suelen aprovechar el interés de los médicos extracomunitarios, extranjeros que desean trabajar en España y para quienes este tipo de destinos son una oportunidad. Pero primero deben homologar su título universitario, obtener un permiso de residencia y trabajo, colegiarse...

A principios de esta semana, ya había una médico extracomunitaria preparada para irse a Huéscar, pero «aún no estaba colegiada y debería estarlo desde la semana pasada». Según Ruiz, este martes firmará finalmente en el Colegio de Médicos de Granada y, a partir de este miércoles, pasará consulta en el centro de salud de este municipio.

Con los tres médicos que ya había en activo y la incorporación de extracomunitarios, solo quedaría un puesto por cubrir.