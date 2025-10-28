La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce El inmueble situado en Saleres está muy bien decorado y conservado y data de tiempos pasados, cuando las familias acomodadas se congregaban en verano alrededor de patios empedrados donde el aire fresco despuntaba las conversaciones y añoranzas diarias

Rafael Vílchez Martes, 28 de octubre 2025, 10:35 Comenta Compartir

Una de las joyas de la localidad de Saleres es una casa señorial que perteneció a Francisco Navarro, más conocido por 'Patrincho'. En la actualidad esta vivienda con solera pertenece a Antonio Navarro Navarro y a su esposa Maruja Salazar Montosa. El inmueble fue construido hace 183 años. La casa fue heredada por un miembro de la familia y Antonio y Maruja se la compraron. Este inmueble en otros tiempos reflejó el poder y la riqueza de sus primeros propietarios.

En la actualidad este domicilio sigue conservando su arquitectura histórica, caracterizándose por su entrada, patios, habitaciones... En la zona del Valle de Lecrín existen casas blasonadas con sus escudos de armas indicando una conexión con la nobleza, el linaje o la ilustración que pertenecieron a nobles y eclesiásticos, según algunos estudiosos. Saleres pertenece al municipio de El Valle junto a Restábal y Melegís. El pueblo de Saleres contó con ayuntamiento propio hasta 1972. Su población no llega a las 200 almas.

La vivienda de Antonio y Maruja está decorada a las mil maravillas con centenares de recuerdos, platos, fuentes, lebrillos, cuadros con más de un siglo de vida de la Virgen Niña, de la Virgen del Perpétuo Socorro, del Cristo del Paño de Moclín… También atesora muchas macetas de pilistras, muebles con solera, piezas de cobre, entre otras cosas. El patio empedrado es una maravilla. Los trabajos lo han realizado los 'Los Picantes' de Granada, una empresa con solera con muchos años de experiencia en la restauración y el diseño. Sus servicios comprenden el empedrado granadino. El inmueble de Saleres tiene cinco dormitorios, dos cuartos de baño, un patio andaluz, un vestidor, una despensa, otro patio más al fondo, un salón, una cocina... Sus propietarios residen en Granada capital pero siempre que pueden se acercan a Saleres para pasar las vacaciones y las fiestas en su mansión.

Ampliar

Antonio (guardia civil jubilado) y Maruja tienen 3 hijos y 2 hijas que le han dado ocho nietos y tres nietas. Según Maruja Salazar «en Saleres ha menguado mucho la población. Muchos se han ido muriendo y otros se han ido a vivir a otra parte. Eso sí, algunos extranjeros han adquirido viviendas porque les encanta el lugar entre naranjos, olivos y limoneros. Por ejemplo, una casa frente a la mía la ha adquirido un inglés, más abajo un americano ha comprado otra, más abajo a comprado otra vivienda un francés… También hay holandeses. A este paso se llena de gente otra vez. Nuestros hijos cuando vienen a la casa de Saleres la disfrutan mucho. En mi familia tenemos militares (el mayor, Antonio, es comandante de Infantería de Marina; Nicolás, es camionero porque no quiso estudiar; Mariví es profesora de pintora; Virginia es peluquera y el el más joven es guardia civil», terminó diciendo.