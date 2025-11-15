Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Eduardo Martos, diputado de Emergencias, junto a Jesús Ubiña, alcalde de Alhama de Granada IDEAL

Las lluvias dañan 20 kilómetros de caminos rurales en Alhama en plena campaña de aceituna

Diputación subvencionará con 35.000 euros al Ayuntamiento para el arreglo de los senderos con el objetivo de que no se paralice la recogida de los agricultores

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:59

Las abundantes lluvias en determinados puntos de la provincia dañaron los caminos rurales de Alhama de Granada. Los accesos a numerosos cultivos quedaron anegados de ... barro y dificulta el paso de vehículos. El diputado de Emergencias, Eduardo Martos, visitó ayer por la mañana la zona junto al alcalde del municipio, Jesús Ubiña, y dos técnicos del área de Emergencias para estudiar posibles soluciones.

