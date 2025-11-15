Las lluvias dañan 20 kilómetros de caminos rurales en Alhama en plena campaña de aceituna

Las abundantes lluvias en determinados puntos de la provincia dañaron los caminos rurales de Alhama de Granada. Los accesos a numerosos cultivos quedaron anegados de ... barro y dificulta el paso de vehículos. El diputado de Emergencias, Eduardo Martos, visitó ayer por la mañana la zona junto al alcalde del municipio, Jesús Ubiña, y dos técnicos del área de Emergencias para estudiar posibles soluciones.

Martos aseguró que van ayudar técnica y económicamente a la reparación de los caminos rurales para que no se tenga que paralizar la recogida de aceituna, uno de los principales motores de la economía de esta zona. La aportación de la administración provincial al Ayuntamiento de Alhama de Granada será de 35.000 euros. «Se va a tener que actuar de forma urgente para que los afectados puedan llegar a sus cultivos», añadió el diputado. El temporal ha arrastrado rocas y tierra que han quedado depositados en el terreno.

El principal objetivo es que se restablezca la normalidad para que los vecinos puedan seguir con la campaña. En total, han quedado dañados alrededor de 20 kilómetros. Algunos de ellos han quedado impracticables. El regidor junto con al diputado se ha reunido esta mañana con los agricultores en una cooperativa para transmitirles un mensaje de tranquilidad por los desperfectos sufridos.

Según explicó el primer edil de Alhama, ha habido desprendimientos laterales, arrastres de materiales e incluso se ha llegado a romper la calzada en algunos puntos. «Hemos recibido avisos de varios vecinos afectados», ha añadido.

Un técnico de Diputación acudirá al municipio el próximo jueves para evaluar los daños.