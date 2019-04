La lluvia impide la celebración de la procesión del Santísimo Cristo de la Expiración de Lanjarón Esta fiesta fue creada en 1874 por el sacristán más veterano y longevo del mundo, Antonio Sánchez Mingorance RAFAEL VÍLCHEZ LANJARÓN Lunes, 8 abril 2019, 12:12

Deslucida por el tiempo. Tal y como sucedió el pasado año, la lluvia ha impedido en Lanjarón la celebración de la procesión de la imagen del Santísimo Cristo de la Expiración. El paso, dirigido por el capataz Fernando Gallegos, y llevado por 24 hermanos de trono, tan solo se acercó al pórtico de la iglesia. Uno de los hermanos de la Hermandad del Cristo de la Expiración de Lanjarón, José Luis Estévez, dijo que «nuestro Cristo de la Expiración atrae la lluvia como nadie. La procesión no ha podido salir este año pero nuestros campos lo han agradecido con la lluvia caída. El año pasado pasó lo mismo. Espero que el próximo año haga sol para que nuestro Cristo pueda ser procesionado de nuevo por las calles de mi pueblo».

A pesar de todo, los vecinos de este turístico y bien conservado pueblo de la Alpujarra se mantuvieron fieles a la imagen que veneran y quieren. Esta fiesta se fundó en el año 1874, gracias al por entonces sacristán más veterano y longevo del mundo, Antonio Sánchez Mingorance. Esta gran persona nació el 22 de abril de 1845 y fue bautizada al siguiente día por el cura Joaquín Pagés y Collantes. Antonio entró de monaguillo en 1855 y entregó su alma a Dios siendo sacristán el 9 de junio de 1937.

Dicen que Antonio Sánchez fue el sacristán más veterano y longevo del mundo. En este mundo estuvo 92 años y 82 de ellos los dedicó a su amada iglesia. Recuerda en el estupendo libro del sacerdote, poeta, escritor, investigador… de Lanjarón, Juan Gutiérrez Padial, 'Lanjarón, historia y tradición', que Antonio Sánchez «desde su juventud ayunó a pan y agua todos los martes del año en obsequio a San Lázaro que, según él, le preservó de inminente contagio de lepra o albarazo cuando, en la oscuridad, aquel paciente hediondo sacudió el pliegue de su capa infecta sobre la mejilla del sacristán. En reconocimiento a su ejemplaridad quiso el arzobispo Meseguer y Costa conferirle la ordenación sacerdotal. Gracia que él rehusó a impulsos de su extrema humildad». El libro 'Lanjarón, historia y tradición' fue reeditado hace poco tiempo a iniciativa de la Asociación Cultural poeta Juan Gutiérrez Padial de Lanjarón.

Actualmente el hermano mayor de esta hermandad compuesta por 300 hermanos es Francisco Cortés. En la festividad del Santísimo Cristo de la Expiración de Lanjarón hubo misa mayor oficiada por el sacerdote, nacido en Órgiva, Antonio Jesús Heredia. Le acompañó Joaquín, el diácono permanente. Actuó la Coral Perpetuo Socorro de Granada, dirigida por el durqueño Jorge Berrio. Dentro del templo también actuó la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder de Granada (una de las mejores de Andalucía), fundada en 2006, dirigida por José Manuel Fernández, nacido en Alhendín, y compuesta por 120 músicos. También hubo fuegos artificiales de los Hermanos Soria, de Órgiva.

En el acto religioso estuvieron también los miembros del equipo de gobierno municipal: Eric Escobedo (alcalde), Armando Cuesta, Carmen Lidia Reyes, Juan Manuel Jiménez, Toñi Romero, José Miguel Gutiérrez y Fernando Álvarez. Además estuvo Benjamín, el vice-hermano mayor de la Hermandad de la Virgen del Rosario de Melegís. También estuvo presente el juez de paz Rafael Pereira, uno de los más veteranos de España, que ocupa el cargo desde hace 44 años y que puede presumir de tener la medalla de bronce del Mérito de la Justicia de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Pereira es una institución en Lanjarón. De la nada, gracias a su tesón, trabajo y esfuerzo, consiguió ser uno de los principales empresarios de la Alpujarra.

El cura de Lanjarón manifestó que el próximo domingo, en el Hotel España de Lanjarón, Cáritas Parroquial de Lanjarón organiza un almuerzo solidario para recaudar fondos para el Proyecto Nazaret. La comida para los adultos costará 15 euros y para los niños 10 euros. También hay un bono solidario de 5 euros para aquellas personas que no puedan asistir y deseen colaborar también. Desde la parroquia de la Encarnación de Lanjarón, y concretamente desde Cáritas Parroquial queremos no solo sentir compasión, sino además abrir un hogar, el Hogar de Nazaret, cedido por la Comunidad de las Hijas de la Caridad de Lanjarón, para que mujeres, madres con sus hijos e hijas, puedan tener un paso por nuestra tierra desde el calor de la fraternidad y la acogida viendo en ellas al mismo Cristo que nos dice: «Fui forastero y me acogiste, tuve hambre y sed y me diste de comer», terminó diciendo Antonio Jesús Heredia.