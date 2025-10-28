Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las llamas calcinan un secadero de madera en Alhendín y alertan a los conductores de la autovía. Ideal

Las llamas calcinan un secadero de madera en Alhendín y alertan a los conductores de la autovía

El incendio ha tenido lugar a primera hora de la tarde

Ideal

Martes, 28 de octubre 2025, 19:47

Comenta

Un incendio ha tenido lugar a primera hora de la tarde de este martes en un secado de madera de Alhendín, según ha informado el ... 112. Las llamas eran visibles desde la autovía por su proximidad a ella, lo que ha alertado a muchos conductores, que han llamado a los servicios de emergencias.

