Las llamas calcinan un secadero de madera en Alhendín y alertan a los conductores de la autovía.

Ideal Martes, 28 de octubre 2025, 19:47

Un incendio ha tenido lugar a primera hora de la tarde de este martes en un secado de madera de Alhendín, según ha informado el ... 112. Las llamas eran visibles desde la autovía por su proximidad a ella, lo que ha alertado a muchos conductores, que han llamado a los servicios de emergencias.

Hasta el lugar se han desplazado Bomberos, Guardia Civil y la Policía Local de Alhendín. El secadero de madera ha quedado completamente calcinado, pero ninguna persona ha resultado herida. El fuego ya está completamente sofocado.

