La Junta valora plantear una redistribución territorial de los migrantes en el próximo Consejo Territorial La consejera de Igualdad y Políticas sociales pide a las formaciones políticas que no saquen provecho de la situación y reclama una respuesta conjunta «desde la generosidad» a la Unión Europea PILAR GARCÍA-TREVIJANO GRANADA Viernes, 31 agosto 2018, 14:09

La consejera de Igualdad y Políticas sociales, María José Sánchez Rubio, ha reconocido que «la situación migratoria este verano ha sido compleja«. Sánchez ha manifestado que en el Consejo Territorial, que tendrá lugar el 5 de septiembre, se coordinarán las actuaciones y , en el caso en el que se sobrepase el porcentaje de ocupación, se valorará la opción de redistribuir a las personas que han llegado a las costas andaluzas por el resto de territorios, «como ya se hizo con la crisis de cayucos en el año 2005 y 2006, en el que esta comunidad autónoma acogió menas de otros lugares como las Islas Canarias. Pedimos que se haga con carácter de política de Estado», ha declarado.

En lo que va de año, la Junta ha invertido 45,4 millones de euros para atender a los 4098 menores que han llegado a Andalucía. En total 15 millones se han destinado a la creación de plazas residenciales extraordinarias, un 60% ocupadas por menores no acompañados. Ante esta situación, Sánchez ha admitido que «el sistema de protección, como es normal, se ve afectado« y niega la existencia de »improvisación alguna». «Tenemos un protocolo de atención inmediata por un dispositivo de emergencias y más tarde se hace una distribución para que los centros puedan seguir funcionando con normalidad», ha asegurado.

La consejera dice que los centros «están ocupados al 100%», pero que los menores de edad reciben atención de acuerdo a la normativa de protección de menores y con los recursos de los que se disponen. Sánchez ha explicado que «ha habido que generar créditos para atender a estos niños desde el año pasado y haremos lo que sea necesario para seguir prestando un servicio». La consejera ha manifestado el compromiso del Gobierno de Andalucía en la concienciación sobre «este problema migratorio, que afecta a tantos niños y niñas. Es un problema de toda la Unión Europea que tiene debe intervenir desde la generosidad y solidaridad».

Por último la consejera ha reclamado precaución a los partidos políticos: «Hay que tener mucho cuidado en que no se produzca ningún tipo de actitud xenófoba o de rechazo. Insisto a las formaciones políticas, que ni los que gobernamos ni los que no, debemos hacer ningún uso que no sea el de atender que tiene necesidades en un momento determinado porque el desconocimiento genera rechazo».

Durante la visita a las viviendas tuteladas de la Obra San Vicente de Paúl y cuestionada por la prensa sobre el bloqueo de los expedientes de las 30 familias que accedieron a la maternidad subrogada en Kiev, la consejera ha expresado que asuntos exteriores deberá valorar la posibilidad de legalizar la situación. «Nosotros lo estamos tratando con la embajada, el Gobierno de España está haciendo las actuaciones pertinentes. Hay niños de por medio y se resolverá cuanto antes como es lógico» por el bien de los menores.

Asimismo, la consejera se ha pronunciado sobre la creación del sindicato de trabajadoras sexuales. Sánchez ha reiterado que ponerlo en manos de la Abogacía del Estado es la vía «más correcta después la aprobación en el BOE». Sánchez se ha posicionado de forma tajante contra la legalización de la prostitución: «Por supuesto que no se debe legalizar la esclavitud de las mujeres como explotación sexual. El compromiso del gobierno porque se revoque la resolución es firme, y desde las asociaciones feministas se ha reclamado una rectificación». «Detrás de la prostitución hay trata y esclavitud de las mujeres y de muchos menores. Hay que ser contundente, la prostitución no está legalizada y, bajo mi punto de vista, jamás deberá de estarlo porque hay que evitar que las mujeres tengan que explotar su cuerpo o que se les obligue a través de redes de trata y tráfico humano, ligadas al narcotráfico, en algunos casos, que están enriqueciendo a muchísimos sinvergüenzas», ha concluido.