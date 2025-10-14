La Junta pone en funcionamiento una audioguía para conocer la flora y vegetación del Jardín Botánico Hoya de Pedraza El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente destaca que esta herramienta permite un mayor acercamiento a la riqueza botánica y cultural de Sierra Nevada

Ideal Martes, 14 de octubre 2025, 12:59

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha una nueva audioguía interpretativa en el Jardín Botánico Hoya de Pedraza, con el objetivo de facilitar al visitante un conocimiento más completo y didáctico de la flora y vegetación representada en este singular espacio natural. El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Manuel Francisco García, ha visitado las instalaciones del jardín, situadas en el término municipal de Monachil, para comprobar de primera mano el funcionamiento de esta herramienta en la temporada de apertura de 2025, que se extenderá hasta el 30 de noviembre.

Durante la visita, el delegado ha subrayado la importancia de este equipamiento «que constituye un auténtico museo vivo de la vegetación andaluza en alta montaña». En sus palabras, «el Jardín Botánico de la Hoya de Pedraza, situado en el macizo central del Espacio Natural de Sierra Nevada, a unos 1.900 metros de altitud, alberga una representación de la flora y la vegetación de este espacio y su ladera alpujarreña, así como de otras sierras béticas como Filabres, Lújar, La Contraviesa y Gádor. A ello se añade la vegetación de la Vega de Granada, Sierra de Huétor y las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, integrando así los sectores biogeográficos Nevadense, Alpujarreño-Gadorense y Malacitano-Almijariense».

Según ha destacado, esta diversidad convierte al jardín en un «referente para el conocimiento de las especies y formaciones vegetales propias de la alta montaña mediterránea», ofreciendo al visitante la oportunidad de descubrir una extraordinaria riqueza botánica sin salir de un mismo espacio.

Un recurso interpretativo accesible y educativo

La nueva audioguía, disponible tanto en castellano como en inglés, se ha diseñado como una herramienta moderna e interactiva que enriquece la experiencia de quienes recorren el jardín. Consta de 29 pistas de audio que explican, de forma clara y divulgativa, las comunidades vegetales y especies que conforman las tres grandes unidades del Jardín: la vegetación calcícola, la vegetación silicícola y la colección de especies amenazadas.

Además de los aspectos puramente botánicos, la audioguía dedica paradas especiales a formaciones singulares como los helechos, las orquídeas o la vegetación de yesos, y también aborda aspectos etnográficos ligados a la vida tradicional en la montaña, como la agricultura de altura, la extracción de esencias aromáticas o la producción de carbón vegetal.

Uno de los apartados más destacados está dedicado a la biografía de los grandes botánicos que dieron a conocer la flora de Sierra Nevada, entre ellos Edmond Boissier, Moritz Willkomm, Gabriel Blanca o Joaquín Molero Mesa, figuras clave en el estudio y conservación del patrimonio vegetal andaluz.

La descarga de la audioguía se realiza mediante un código QR disponible a la entrada del Jardín, enlazando con la página web de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Una vez descargada, los usuarios pueden seguir las diferentes paradas señalizadas en el recorrido a través de su teléfono móvil. Asimismo, está disponible para descarga previa desde la web del Jardín Botánico Hoya de Pedraza, junto al plano del itinerario, lo que facilita su uso tanto a visitantes individuales como a grupos.

Un espacio representativo de la biodiversidad andaluza

Andalucía es uno de los centros de biodiversidad vegetal más importantes de Europa, con más de 4.437 taxones de plantas superiores (entre especies y subespecies) y 3.500 de hongos, lo que representa el 60% de la flora ibérica. En este contexto, el Jardín Botánico Hoya de Pedraza constituye un auténtico resumen vivo de esa riqueza: actualmente alberga cerca de 600 taxones, lo que equivale a casi el 13,5% de toda la flora andaluza, de los cuales 539 son especies autóctonas.

Toda esta diversidad está reflejada en los contenidos de la audioguía, que permite al visitante comprender las características naturales y ecológicas del entorno de Sierra Nevada y del conjunto de las sierras béticas.

El delegado ha recordado que «Andalucía dispone de once jardines botánicos en la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológico, en los que se representan las plantas y hongos característicos de nuestra comunidad según las formaciones vegetales y sectores biogeográficos donde aparecen en la naturaleza. Gracias a ello, se puede observar en un mismo espacio una muestra representativa de especies que, en la realidad, se encuentran muy dispersas o en lugares de difícil acceso».