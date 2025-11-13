Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La delegada territorial, María José Martín, ha llamado la atención sobre «las importantes transformaciones experimentadas en la oferta formativa de la FP en esta comarca, en los últimos años», en concreto en el periodo de 2018 a 2025

La Junta incrementa en un 77% la oferta de ciclos de FP en la comarca del Poniente granadino

De 2018 a 2025, la Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha implantado 14 nuevos ciclos formativos de sectores productivos muy representativos en la zona

Ideal

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:32

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, ha incrementado en un 77% la oferta de ciclos formativos de ... FP en la comarca del Poniente granadino, según se desprende de un informe elaborado por la Delegación Territorial en el que se analiza la evolución de la FP en un territorio caracterizado por una dispersión geográfica significativa y una estructura socioeconómica condicionada por factores como el envejecimiento poblacional, el desempleo juvenil y la limitada diversificación productiva.

