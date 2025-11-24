La Junta incluye en los presupuestos de 2026 la rotonda del polígono de La Marcoba y el estudio de la nueva estación de autobuses de Guadix

La Consejería de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio incluye en los presupuestos autonómicos de 2026 la rotonda del polígono de la Marcoba y el ... estudio de la nueva estación de autobuses de Guadix, según se ha puesto de manifiesto hoy en la visita del delegado territorial, Antonio Ayllón, al Ayuntamiento accitando, donde se ha reunido con el alcalde, Jesús Lorente, y los municipios que participan en el Programa Andalucía Rural Conectada.

El alcalde de Guadix ha destacado que «el compromiso de la Junta de Andalucía con Guadix vuelve a hacerse evidente en los presupuestos de 2026 con inversiones que responden a necesidades reales de nuestra ciudad y que darán un impulso importante a su desarrollo económico y a la mejora de los servicios públicos». Y ha señalado especialmente que «la nueva rotonda y la ordenación integral del acceso al polígono de La Marcoba supondrán una mejora decisiva en la seguridad vial y en la movilidad. Es una actuación muy demandada tanto por los empresarios como por los vecinos, y celebramos que el Gobierno andaluz la incorpore de manera firme en sus previsiones para 2026».

Asimismo, la inclusión del inicio del estudio para ejecutarr una nueva estación de autobuses «es una magnífica noticia para Guadix, llevamos años reivindicando infraestructuras de transporte acordes a lo que nuestra ciudad merece, y este primer paso es fundamental para avanzar hacia un proyecto que modernizará la movilidad interurbana», ha precisado el alcalde.

Por su parte, el delegado territorial ha manifestado el «compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con Guadix y ha recordado la actuación en la Avenida de Buenos Aires »esas dos fases donde se ha ido trabajando por un millón cada fasse«, a la obra de urgencia como la Rambla de Fiñana, donde se ha invertido otro millón de euros y ha resaltado »la reordenación urbanística del casco histórico de Guadix , donde se ha avanzado tras treinta años que llevaba Guadix pidiéndola«.

En la reunión también se han abordado las actuaciones en conservación en carreteras. «Desde 2022 a 2025 hemos invertido casi seis millones de euros en esa conservación que es fundamental y que aumentará de cara a los presupuestos de 2026» y también ha destacado que «el centro de conservación de Guadix, dispondrá en 2026 de dos millones novecientos sesenta y siete mil euros, o sea que se aumenta en casi un millón de euros su aportación económica para que sigan estando las carreteras de la comarca de Guadix en condiciones».

Entre otros proyectos, Ayllón se ha referido a la carretera de Purullena «que estaba en mal estado y que se ha ejecutado por 350.000 euros hace muy poco» y a la carretera Moreda-Torre Cardela «que se va a arreglar por valor de 1,2 millones de euros».

Andalucía Rural Conectada

El delegado territorial ha abordado con los municipios implicados el programa Andalucía Rural Conectada. «que en la comarca de Guadix tiene una aplicación bastante importante donde tenemos cuatro líneas con una aportación de 383.535 euros». En concreto, hay rutas como son Gorafe, Gor, Guadix, Alamedilla, Pedro Martínez, Guadix, Alicun, Tortega, Dehesa de Guadix, Villanueva de las Torres, Guadix, Lopera, Cortes, Guadix.

Según Ayllón, se benefician casi 7.800 personas. «En el próximo presupuesto, subimos de tres días a cinco días, o sea, de lunes a viernes van a tener este servicio a la demanda y van a poder ser más utilizados».