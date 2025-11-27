La Junta finaliza la mejora del camino forestal de acceso a equipamientos ambientales del futuro Parque Natural Sierra de La Sagra

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha concluido las obras de adecuación del camino forestal que conecta ... con los parajes del Peñón del Toro y Prados del Conde, situados en el entorno del futuro Parque Natural Sierra de La Sagra, en el norte de la provincia de Granada.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Granada, Manuel Francisco García, ha destacado durante la visita que «el objetivo de la Consejería es garantizar un acceso seguro y sostenible a los equipamientos de uso público, favoreciendo tanto el disfrute del medio natural como la conservación de sus valores».

García ha incidido en que «esta actuación responde al compromiso de la Consejería por mejorar la infraestructura básica de los espacios naturales, creando accesos más funcionales que faciliten tanto la movilidad de los visitantes como el desarrollo de actividades sostenibles». Ha subrayado que el proyecto no solo optimiza la conexión con los equipamientos de uso público, sino que también contribuye a preservar el entorno y a impulsar el turismo responsable en la zona.

El camino intervenido, de 9,1 kilómetros, presentaba un estado muy deficiente debido a su fuerte pendiente y al uso intensivo en época estival. Esta vía es esencial para acceder a recursos clave como el Mirador del Peñón del Toro y el refugio de montaña Prados del Conde, además de facilitar la movilidad vinculada a la ganadería tradicional y la conexión con espacios naturales del entorno.

La actuación, con una inversión de 619.314 euros, ha incluido la consolidación de la plataforma mediante una nueva capa de zahorra en diversos tramos, con espesores de entre 20 y 25 centímetros y una anchura media de 4 a 4,5 metros. Se han construido cuatro badenes de hormigón armado para mejorar la evacuación de aguas y doce soleras de hormigón en los tramos de mayor pendiente, reforzando la estabilidad y durabilidad de la vía. Los trabajos se han completado con la adecuación de pasos de agua, limpieza y perfilado de cunetas en todo el recorrido.

El Mirador del Peñón del Toro, ubicado en el término municipal de Huéscar, ofrece una cuenca visual de 360 grados con panorámicas privilegiadas del embalse de San Clemente, la Sierra de María y amplias zonas del norte de la provincia. Dispone de aparcamiento, sendero de acceso, barandilla de madera, paneles interpretativos y bancos de mampostería.

Por su parte, el refugio de Prados del Conde, a 1.785 metros de altitud y catalogado como Hábitat de Interés Comunitario (HIC) por la Unión Europea, continúa siendo un recurso fundamental para senderistas y para el apoyo a los usos ganaderos tradicionales.

Infraestructuras para visitantes y aprovechamiento ganadero

Las mejoras realizadas permiten compatibilizar el uso público del espacio con las necesidades de movilidad asociadas a la ganadería extensiva, actividad histórica y arraigada en esta zona de alta montaña.

Esta actuación forma parte de la estrategia de la Junta de Andalucía para mejorar la accesibilidad y reforzar la conservación de los espacios naturales, impulsando un modelo de turismo sostenible y respetuoso con la biodiversidad.

El delegado territorial ha señalado que «con inversiones como ésta reforzamos el desarrollo rural, la conservación del patrimonio natural y el impulso de actividades sostenibles como el ecoturismo, el senderismo y la ganadería extensiva. Estas mejoras contribuyen a dinamizar la economía local y a garantizar que estos espacios sigan siendo una fuente de riqueza natural, cultural y económica para las generaciones presentes y futuras».