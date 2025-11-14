Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Junta y la DGT refuerzan su colaboración para prevenir los accidentes laborales en las carreteras granadinas durante el invierno

Los accidentes 'in itinere' están detrás del 15,4% de los siniestros laborales registrados en la provincia entre enero y septiembre de 2025

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:35

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados; el delegado territorial de Empleo, Javier Martín Cañizares, y el subdelegado del ... Gobierno central, José Antonio Montilla, han inaugurado hoy la jornada técnica 'Seguridad Vial Laboral. Conducción bajo condiciones meteorológicas adversas', organizada por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales (CPRL), adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, con el objetivo de reforzar la cultura preventiva y concienciar sobre los riesgos que entrañan los desplazamientos laborales durante el invierno.

