La Junta destaca la importante labor de los apicultores en la conservación de la biodiversidad

El director general de la Producción Agrícola afirma que la administración andaluza continuará trabajando junto al sector para seguir avanzando en diferenciación y calidad

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:24

El director general de la Producción Agrícola y Ganadera, Daniel Quesada, ha participado en las XXX Jornadas Técnicas de Apicultura organizadas por la Asociación Provincial ... de Apicultores de Granada (Apag) en Lanjarón el pasado sábado 22 de noviembre. En su intervención, el representante de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha agradecido la contribución de este sector a la conservación de la biodiversidad apuntando que, «sin la labor callada de los apicultores, nuestros ecosistemas serían más pobres, nuestros paisajes menos vivos y nuestra agricultura enormemente más vulnerable».

