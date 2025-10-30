La Junta adjudica el servicio de funcionamiento del Centro de Visitantes El Dornajo, en Güejar Sierra

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, a través de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Agua (AMAYA), ha adjudicado el servicio de ... funcionamiento del Centro de Visitantes El Dornajo, ubicado en el municipio de Güéjar Sierra, a la empresa Gestión Técnica Medioambiental Sur, S.L. (GESTEMASUR), que asumirá la gestión de este equipamiento público durante los próximos dos años.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Granada, Manuel Francisco García, ha asistido a la presentación del nuevo proyecto de gestión en un acto celebrado en las propias instalaciones del centro, junto al equipo técnico responsable y representantes de la empresa adjudicataria.

Durante su intervención, García ha señalado que «El Dornajo es mucho más que un punto de información: es una puerta abierta al conocimiento y a la sensibilización ambiental, un espacio donde cualquier visitante puede descubrir la enorme riqueza natural y cultural de Sierra Nevada». El delegado ha resaltado además que «con esta nueva adjudicación, la Junta refuerza su compromiso con la conservación del territorio y la puesta en valor de los equipamientos públicos que contribuyen a difundir los valores de nuestros espacios naturales».

El contrato, formalizado el pasado 18 de agosto, tiene una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos adicionales, y cuenta con un importe de adjudicación de 37.000 euros. Según ha explicado el delegado, el servicio se articula en cuatro líneas de actuación principales: información y recepción de visitantes, dinamización ambiental, venta de artículos en la tienda del centro y servicio de cafetería.

El Centro de Visitantes El Dornajo, situado a 1.660 metros de altitud en el término municipal de Güéjar Sierra, constituye una de las principales puertas de entrada al Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada. Su enclave privilegiado, con excelentes vistas del entorno, lo convierte en un referente para quienes desean conocer este espacio protegido y disfrutar de una experiencia que conecta directamente con la esencia de la sierra y sus valores naturales.

La exposición interpretativa del centro ofrece un recorrido singular que combina naturaleza, historia y cultura. A través de un hilo narrativo protagonizado por viajeros románticos, científicos y personajes ilustres, el visitante realiza un viaje por la historia y el paisaje de Sierra Nevada, descubriendo su riqueza ambiental y su patrimonio cultural.

El centro pone de relieve que el espacio protegido de Sierra Nevada es un auténtico santuario de biodiversidad de relevancia mundial, donde habitan numerosas especies únicas, y acerca al visitante a los aprovechamientos tradicionales del territorio, como la agricultura de montaña, la minería o el uso medicinal de las aguas minerales y termales, que forman parte del valioso legado etnográfico de este espacio natural.

Además de su función divulgativa, el centro actúa como punto de partida de múltiples rutas de senderismo señalizadas, que permiten explorar los pinares, encinares, fuentes y miradores del parque, así como restos históricos que reflejan la relación ancestral entre las comunidades locales y su entorno.

Servicios de atención, dinamización y promoción

Con la nueva adjudicación, el equipo de profesionales de GESTEMASUR será el responsable de garantizar el correcto funcionamiento del centro, ofreciendo un servicio integral de atención, orientación y dinamización al visitante.

El servicio de información y recepción incluye atención personalizada y provisión de datos actualizados sobre el parque, sus senderos y actividades. El centro abrirá de miércoles a domingo, de 9:00 a 15:00 horas, ampliando su horario hasta las 18:00 horas los fines de semana para atender a un mayor número de visitantes.

El servicio de dinamización ambiental se concretará en una programación anual de actividades destinada a acercar los valores del Espacio Natural de Sierra Nevada a distintos públicos, articulada en tres líneas de trabajo: el Plan Local, con propuestas gratuitas dirigidas a la población de los municipios del entorno; el Plan Regional, que integra programas como «Naturaleza y tú» y «Naturaleza para todos», orientados a escolares y asociaciones de personas con discapacidad, fomentando la educación ambiental y la accesibilidad universal; y el Plan Propio, con actividades bajo demanda adaptadas a diferentes intereses y perfiles, que amplían la oferta y promueven la participación activa de la ciudadanía.

El centro dispone además de una tienda temática que impulsa el consumo responsable y apoya a la economía local, con productos de la marca institucional «Espacios Naturales de Andalucía» y una selección de artesanías del territorio, muchas de ellas avaladas por certificaciones ambientales como el CAAE.

Las instalaciones cuentan también con una zona de cafetería y terraza al aire libre, donde los visitantes pueden disfrutar de un descanso en un entorno natural de gran belleza.

Educación ambiental y desarrollo sostenible

Durante la visita, García ha destacado que «El Dornajo representa una herramienta esencial para promover la educación ambiental y el turismo sostenible en Sierra Nevada. Desde aquí se fomenta una manera de conocer y disfrutar la naturaleza basada en el respeto y la conservación».

El delegado ha añadido que «este tipo de equipamientos contribuye no solo a sensibilizar a la ciudadanía, sino también al desarrollo local, generando oportunidades vinculadas a la gestión sostenible de los recursos naturales».

Con esta nueva etapa, el Centro de Visitantes El Dornajo se consolida como un referente provincial en divulgación y conservación, un espacio donde la naturaleza, el conocimiento y la participación ciudadana se unen para impulsar una relación más equilibrada con el entorno.

Para concluir, García ha asegurado que «la Junta de Andalucía seguirá apostando por la gestión responsable de sus equipamientos ambientales, garantizando que los valores de nuestros espacios naturales lleguen a todos los públicos y se disfruten de forma sostenible».