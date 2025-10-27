Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los participantes en una de las representaciones de la Pasión y Muerte de Jesús antes de la Guerra Civil. Ideal
Análisis

El castillo de la Calahorra, escenario de teatro antes que plató de cine

El palacio acogió representaciones anuales de la Pasión y Muerte de Jesús realizadas en el hermoso patio renacentista entre los años 1930 y 1951, salvo el trienio de la Guerra Civil

Juan José Gallego Tribaldos

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:42

Comenta

Efectivamente, el castillo de La Calahorra, tanto en su interior como en el exterior, ha sido plató de cine en múltiples películas y en alguna ... serie de televisión como aquélla sobre la vida de Cervantes protagonizada por Julián Mateos en 1981.

