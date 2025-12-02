Un joven de 22 años grave tras caer con su coche 30 metros desde un puente en Jerez del Marquesado

Un joven de 22 años resultó gravemente herido tras caer con su vehículo desde un puente en Jerez del Marquesado. El accidente tuvo lugar este ... lunes sobre las 22.45 horas en la carretera GR-5104. Una furgoneta de color gris circulaba por esta vía cuando, a la altura del kilómetro 10,900, perdió el control, atravesó el quitamiedos y cayó por un puente, según señalaron los testigos.

El 112 movilizó a los servicios sanitarios y a los Bomberos del Consorcio en Guadix, además de a la Guardia Civil. A su llegada, bomberos y sanitarios se coordinaron para acceder al barranco en el que había quedado el joven atrapado en su vehículo. Una complicada tarea que se prolongó durante varias horas, ya que hubo que descender una camilla desde el puente, estabilizar al herido y subirlo.

Estado en el que quedó el vehículo tras caer del puente. Bomberos de Guadix

Una vez atendido en el lugar de los hechos, el joven de 22 años fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital de Alta Resolución de Guadix, donde ingresó en estado grave, según han señalado desde el servicio coordinador de emergencias 112.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para aclarar las causas de este siniestro, en el que el conductor de la furgoneta se salió de la carretera a la altura de este puente, que pertenece al término municipal de Jerez del Marquesado, en la comarca de Guadix.