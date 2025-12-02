Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rescate del joven de 22 años que se salió de la vía en Jerez del Marquesado Bomberos de Guadix

Un joven de 22 años grave tras caer con su coche 30 metros desde un puente en Jerez del Marquesado

El conductor se salió de la vía en la carretera GR-5104 y fue rescatado por Bomberos de Guadix

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:23

Comenta

Un joven de 22 años resultó gravemente herido tras caer con su vehículo desde un puente en Jerez del Marquesado. El accidente tuvo lugar este ... lunes sobre las 22.45 horas en la carretera GR-5104. Una furgoneta de color gris circulaba por esta vía cuando, a la altura del kilómetro 10,900, perdió el control, atravesó el quitamiedos y cayó por un puente, según señalaron los testigos.

