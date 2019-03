Investigan a una pareja por estafar al menos a a seis personas en la provincia de Granada Simulaban llamar desde una entidad bancaria para que las víctimas instalaran una aplicación en su teléfono móvil para cobrar un pago de la Seguridad Social y mientras las iban guiando durante la instalación conseguían que les transfirieran dinero R. I. GRANADA Viernes, 29 marzo 2019, 14:32

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a una pareja de Huelma, un hombre de 33 años de edad y una mujer de 26, ambos con antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito continuado de estafa a través de internet.

Los investigados, sólo en la provincia de Granada, durante el mes de enero de 2019 han estafado presuntamente al menos a seis personas en las localidades de Peligros, Diezma, Dílar, Íllora, Vélez de Benaudalla y Guadix.

Los denunciantes se ponían en contacto con sus víctimas a través de una llamada telefónica. Simulaban que pertenecía a una entidad bancaria y que se ponían en contacto con ellas para solicitar su colaboración porque tenían que devolverles de manera urgente un pago de 380 euros de la Seguridad Social, y para poder devolverles ese dinero tenían que instalar en su teléfono una aplicación llamada BIZUM, una aplicación de pago entre amigos, que sirve para enviar y recibir dinero con el móvil.

La presunta estafadora les guiaba en la instalación de la aplicación y durante más de 15 minutos les iba indicando los pasos a seguir. Cuando el proceso finalizaba las víctimas se daban cuenta de que no habían recibido los 380 euros prometidos, sino que habían sido estafados y habían transferido esa misma cantidad a otra persona.

El Equipo de Investigación de Delitos Tecnológicos (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada se hizo cargo de las 6 denuncias presentadas en la provincia de Granada y puso en marcha esta operación.

Durante la fase de investigación han averiguado que los presuntos responsables de las estafas han sido el hombre y la mujer investigados: ella era la supuesta empleada del banco que convencía a las víctimas para instalar la aplicación y él el titular de la cuenta donde ingresaban el dinero estafado.

Esta operación, no obstante, no se da por finalizada y se estima que el número de estafados aumente en la provincia porque, como suele ocurrir con muchos de los delitos que se cometen a través de internet, van surgiendo nuevas víctimas con el paso de los días, y muchas personas que no han denunciado hasta ahora, al ver publicada la noticia acudirán a denunciar.