Investigan a dos conocidos delincuentes por un nuevo robo en Santa Fe Son vecinos de esta localidad y cuentan con numerosos antecedentes policiales EUROPA PRESS GRANADA Lunes, 13 agosto 2018, 14:26

La Guardia Civil de Santa Fe investiga a dos conocidos delincuentes de 35 y 38 años como supuestos autores de un robo en un establecimiento de esta localidad granadina y del intento de robo de un vehículo estacionado en la vía pública.

Según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, son vecinos de esta localidad del área metropolitana de Granada y cuentan con numerosos antecedentes policiales.

Ambos individuos cometieron supuestamente los delitos por los que han sido investigados durante el pasado mes de julio, pero hasta este pasado fin de semana la Guardia Civil no ha podido localizarlos.

El primero de los hechos por los que se los ha investigado fue el asalto a una tienda de ropa de Santa Fe. A uno de ellos se les responsabiliza de sustraer la caja registradora, ropa y otros objetos que la víctima tenía a la venta en su establecimiento.

El Instituto Armado revisó las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento y consiguió identificar al supuesto autor del robo, un conocido delincuente de la localidad de 35 años de edad.

Por otro lado, la Guardia Civil de Santa Fe también ha investigado a otro individuo de 38 años de edad, con numerosos antecedentes policiales, como presunto autor de una tentativa de robo de un vehículo.

El pasado 28 de julio, un vecino denunció que le habían «intentado robar su vehículo cuando lo tenía estacionado en una calle de la localidad». Para hacerlo, «forzaron el bombín de la puerta del conductor y le hicieron el puente eléctrico, pero no consiguieron arrancarlo al tener instalado otro sistema de seguridad que no fue detectado». No obstante, los daños en el vehículo eran considerables.

Los agentes consiguieron averiguar la identidad de la persona que intentó apoderarse del vehículo tras realizar una inspección ocular en el coche y encontrar indicios relacionados con el sospechoso.