Incendio forestal en Laroles. Ideal

El Infoca trata de apagar un incendio forestal en Laroles

Tres autobombas, un vehículo pesado y otro semipesado trabajan en el fuego

Diego Callejón

Diego Callejón

Martes, 28 de octubre 2025, 16:10

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía trabaja en estos momentos sobre un incendio forestal declarado en Laroles. Tres autobombas, un helicóptero pesado y otro semipesado tratan de apagar el fuego.

Además, el equipo de trabajo cuenta con un avión de carga en tierra, dos bricas, dos técnicos de operaciones, dos agentes de medio ambiente y cinco grupos de bomberos forestales.

