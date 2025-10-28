El Infoca trata de apagar un incendio forestal en Laroles Tres autobombas, un vehículo pesado y otro semipesado trabajan en el fuego

Diego Callejón Martes, 28 de octubre 2025, 16:10

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía trabaja en estos momentos sobre un incendio forestal declarado en Laroles. Tres autobombas, un helicóptero pesado y otro semipesado tratan de apagar el fuego.

Además, el equipo de trabajo cuenta con un avión de carga en tierra, dos bricas, dos técnicos de operaciones, dos agentes de medio ambiente y cinco grupos de bomberos forestales.

🔴#IFLaroles (Granada). Incendio ACTIVO.



ACTUALIZAMOS MEDIOS:

🚒3 autobombas

🚁1 pesado, 1 semipesado

🛩️1 de carga en tierra

🧑‍🚒5 grupos de bomberos forestales, 2 Bricas, 2 técnicos de operaciones, 2 agentes de medio ambiente pic.twitter.com/XHLLsEhVn0 — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) October 28, 2025